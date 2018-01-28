В Витебске подожгли машину видеоблогера, который рассказывал о нарушениях на СТО 28.01.2018, 14:07

В результате пожара авто сильно пострадало.

В последние минуты пятницы поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в Витебске по адресу улица Чкалова, 7. Оказалось, горел Volkswagen Passat CC 2011 года выпуска, сообщает onliner.by. Основной версией сразу стал поджог.

В результате пожара были повреждены передняя левая часть, моторный отсек.

Вчера выяснилось, что машина принадлежит витебскому блогеру Евгению Кулешову. Основная тема его YouTube-канала — автомобили и возможное мошенничество на СТО.