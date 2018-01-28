Земан-2: интрига новой «пятилетки» Ольга Танасийчук, «Укринформ»

28.01.2018, 14:24

Милош Земан

Как будут развиваться события после президентских выборов в Чехии.

Интрига второго тура выборов в Чехии завершилась со счетом 51,36% голосов у Земана против 48,63% у Драгоша.

До последнего наблюдатели пребывали в неуверенности относительно шансов претендентов на президентское кресло. Разница действительно оказалось совсем небольшой – каких-то 152 тысячи голосов. За бывшего президента Академии наук голосовали большинство региональных центров, поддержали и столица Прага, центральная Чехия. За Земана были лишь Острава, Йиглава, Усти-над-Лабем, Карловы Вары, районы Силезии и Моравии.

Никого оспаривания результата не будет. Иржи Драгош признал поражение уже через 2 часа после завершения голосования (надо заметить, что на тот момент отрыв от него соперника был существенно большим, чем оказалось после подсчета 100% голосов). Пожелал Земану здоровья и сил, а также заявил, что не покинет большую политику. «Мы не победили, но мы не проиграли. Я убежден, что наша энергия не исчезнет и останется здесь. Я не ухожу из общественной жизни, я остаюсь», - сказал он своим сторонникам. Более 48 с половиной процентов голосов – безусловный успех для ученого, не имеющего вообще никакого политического опыта.

В свою очередь, Милош Земан заявил, что собирается «взять на себя ответственность на следующие пять лет» и не разочарует своих избирателей. Еще он пообещал быть «менее самоуверенным и высокомерным» ...

Чешский президент родился 28 сентября 1944 года. За свою долгую жизнь Милош Земан не раз менял партийную окраску. Первой «политической любовью» молодого человека была Компартия Чехии, в которую он вступил в 1968 году. Однако буквально через 2 года он был изгнан из нее за то, что выразил несогласие с вводом войск Варшавского договора в Чехословакию.

Позднее он примкнул к эсдэкам и в 1993-2001годах возглавлял ЧСДП.

В 1996-1998 гг. быв председателем палаты депутатов чешского парламента, а в 1998-2002 гг. - председателем правительства Чехии.

Земан стал третьим президентом Чешской Республики и первым, избранным путём всенародных выборов. Предыдущие выборы 2013 года были его второй попыткой возглавить государство. До этого он баллотировался в 2003 году, но проигрывал Вацлаву Клаусу, вообще пропал с политической сцены, чтобы через целых 7 лет вновь возникнуть на ней уже с собственной партией (с социал-демократией было покончено в 2007-м). Однако после того, как та не попала в парламент, оставил и ее.

ДРУГ ПУТИНА

Одним из наиболее частых ярлыков, которые навешивают Милошу Земану, является «друг Кремля» (вариация – «друг Путина»).

И действительно, в настоящее время он является одним из немногих, по крайней мере, на европейском уровне, политиков, которые не просто поддерживают отношения с московским руководством, но демонстрируют это громко, порой скандально и эпатажно, и по всяким поводам. Иногда Земан даже бежит впереди лошади, например, поддерживая вступление Российской Федерации в Евросоюз, куда та вовсе и не стремится. Но в России это ценят и со своей стороны также всячески выпячивают. Даром, что фигура президента в парламентской Чехии – весьма номинальная величина, на внутреннюю и внешнюю политику страны имеющая крайне опосредованное влияние.

Не менее щедро Земан раздавал комментарии и по украинским вопросам. Свежи еще в памяти его недавние предложения с трибуны ПАСЕ откупиться за оккупацию Крыма и поставить в деле точку. Начиная с 2014 года, он является последовательным противником санкций и уверяет, что на Донбассе идет гражданская война, а у России нет никакого интереса в присоединении этой территории и «10 миллионов голодных ртов, которые нужно было бы кормить». А вот еще фраза, произнесенная им пару лет назад: «Многие плохо информированные люди идеализируют Украину, они считают, что произошло что-то вроде Бархатной революции». А слово «бандеровцы» в откровенно ругательном смысле так вообще, похоже, стало часть лексикона чешского президента.

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ И ЯЙЦА

Кстати, о ругательствах. Лидер чешской нации известен тем, что не гнушается употребить не просто крепкое, а откровенно бранное словечко, да еще и в публичных выступлениях. Одним из наиболее обсуждаемых случаев было его интервью на национальном радио в 2014 году, когда он прямо в эфире употребил несколько нецензурных слов и выражений. Разговор шел о российской панк-группе Pussy Riot, ну политик и решил поиграться словами. Причем как на чешском, так и английском (английским он, кстати, владеет свободно, равно как и русским языком). Может кто и подумал тогда: свой парень этот президент, однако большинство граждан осудили такое словоблудие.

А еще Земана закидывали яйцами. Дело было все в том же 2014-м, в ноябре, когда на улицы Праги в 25-ю годовщину Бархатной революции в Чехословакии вышли тысячи демонстрантов. Протестовали они против политики президента Земана. Причиной стал как его отход от идеалов Бархатной революции (участником которой был и он сам), так и пророссийскость/антиукраинскость. Люди держали в руках плакаты «Долой Земана» и «Мы не хотим стать российской колонией», а также красные карточки (такие, как футбольные судьи показывают проштрафившимся игрокам). Тысячи красных карточек. Но некоторые активисты этим не удовлетворились, в ход пошли яйца. Охрана главы государства как могла защищала клиента зонтиками.

Надо сказать, что простые чехи не раз извинялись перед друзьями-украинцами и демонстративно отмежёвывались от политики своего руководителя. Так, после упомянутого «конструктивного предложения» по Крыму устраивались флешмобы с лозунгами «Чехия – это не Земан».

ВСЕ ОСТАЮТСЯ ПРИ СВОИХ

Стоит ли украинцам так уж сильно расстраиваться из-за переизбрания Земана на второй срок? Вряд ли. Конечно, приятнее, и думается, не только украинцам, но очень и очень многим в Европе, было бы иметь дело с интеллигентным, сдержанным и вообще симпатичным профессором и убежденным евроинтегратором Иржи Драгошем.

Однако Земан-2 означает всего лишь то, что политика Чехии в отношении Украины попросту останется прежней. Ну и что, что предыдущие годы этот президент «размахивал шашкой», чешское правительство страны четко держало курс на поддержку нашей страны.

Такое мнение в комментарии Укринформу высказал и посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис. «Не думаю, что стоит рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины», - заявив дипломат. Посол напомнил, что внешнюю политику в республике определяет правительство и именно от того, каким оно будет, какими будут приоритеты нового кабинета, и будет зависеть развитие двусторонних отношений между странами, позиция Чехии и поддержка Украины. Тут, правда, не стоит забывать о том, что того правительства уже нет.

Да вообще никакого нет. Но у лидера победившего на осенних парламентских выборах политического движения ANO Андрея Бабиша есть мандат на формирование кабинета. Реализовать его пока никак не удается и даже технические правительство меньшинства и то вынуждено было подать в отставку. Но Бабиш получит еще один шанс, 100-процентно. Земан ему обещал. Так вот, «в принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства (представленная ранее в парламенте) свидетельствуют о том, что Украине будет и впредь уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание», - сказал Перебийнис, который полагает, что можно рассчитывать на то, что двусторонние отношения будут развиваться позитивно.

СПОКОЙНОЙ ЧЕХИИ ПОКОЙ ЛИШЬ СНИТСЯ

Вот будут ли позитивно развиваться события в самой Чехии? Это большой вопрос.

«Относительно трудная победа особенно радует», - заявил победитель после выборов. Оно то, конечно, да. Вот только фактически половина населения голосовала против. Это означает, что чешское общество расколото надвое. И непонимание, поляризация между этими двумя частями постоянно растет, говорят наблюдатели. Многие из них называют Земана «президентом, который расколол общество», причем делает это вполне сознательно, умело играя на страхах и неуверенности чехов.

Их, чехов, внешняя политика не слишком сильно то и занимает. А вот дела внутри страны – очень, что естественно. Отсутствие правительства тут уверенности никак не добавляет. Через месяц-полтора будет вторая попытка получить доверие в парламенте, потом будет третья. Техническое правительство может управлять страной довольно долго. Но это ненормальная ситуация. Особенно если премьер сам находится под следствием и уже успел лишиться депутатской неприкосновенности. Угроза досрочных парламентских выборов в этом или в следующем году весьма высока.

И еще один момент – здоровье самого новоиспеченного президента, дай Бог ему много лет жизни. 73-летний Земан старается держаться бодрячком и последние дни ему это даже удается. Но среди чехов упорно ползут слухи, что все это – заслуга очень хороших врачей, что администрация главы государства скрывает от граждан информацию об истинном состоянии здоровья своего шефа. Так это или нет, судить не нам. Но то, что справляться со своей ролью Земану предстоящую пятилетку будет куда труднее, чем предыдущую, это очевидно.

Одним словом, хочется пожелать чешскому народу мира, процветания, стабильности и мудрых руководителей.

Ольга Танасийчук, «Укринформ»