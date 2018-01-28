Белоруска о декрете №1: «Саша! Доколе?» 28.01.2018, 14:41

Прежде, чем принимать антинародные указы, мог бы поинтересоваться – реально ли в Беларуси найти работу.

Белоруска Наталья Павлова еще во время подготовки нового декрета о «тунеядцах» провела свой социальный эксперимент – попыталась трудоустроиться. О результатах она написала в «Фейсбуке»:

«Подписал, таки, людоедский декрет №1 Из-за этого указа, я уже успела на роуминге разориться. Потому что я проводила, назовем это, социальным исследованием - трудоустройстом на работу и ждала звонков от потенциальных работодателей.

Так вот, прежде , чем принимать такие антинародные указы, неплохо было бы поинтересоваться – возможно ли в Беларуси найти работу? Для тех , кто не знает меня лично, сразу предупреждаю, что мне работа не нужна, я трудоустроена.

Так как это был эксперимент, то я искала работу, на которую обязаны брать граждан всех возрастных категорий. Я решила, что билетершами работают даже пенсионеры, поэтому проблем не будет. Как бы, не так!

Потенциальные работодатели вели себя высокомерно, устраивали настоящий экзамен, таким тоном, как будто бы я устраиваюсь не билетершей, а претендую на главную роль в фильмах Альмадовара. Хамским тоном спрашивали об опыте работы в билетных кассах, об образовании. Я отвечала , что образование высшее, стаж работы имеется. В конце разговора, хамским тоном сообщали: «Ждите. Мы вам перезвоним».

Жду. Уже 3 месяца, телефон белорусский за собой таскаю, если уезжаю из страны - вдруг позвонят. И что бы вы думали? Правильно подумали. Мне так никто и не перезвонил.

А моя соседка ( приятной наружности женщина, лет сорока, с двумя высшими образованиями) отправилась на биржу труда, так ей предложили работу - дворником. Соседка вскипела, хлопнула дверью, со словами: «Сами идите, дворником».

Вывод. В Беларуси работу (без блата) найти крайне тяжело.

Саша! Доколе?»