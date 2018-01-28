В Москве задержали Алексея Навального

В Москве задержали Алексея Навального7
- 28.01.2018, 14:49
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Политика арестовали на улице Тверской во время «Забастовки избирателей».
В Москве во время акции под названием «Забастовка избирателей» задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального.
«На Тверской задержали Алексея Навального. Еще до начала акции политик обратился к своим сторонникам с просьбой не отбивать его у полиции», - сообщил независимый канал «Навальный LIVE».
Навального задержали и затащили в автозак! #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/o7MCHOBquv— Навальный LIVE (@navalnylive) 28 января 2018 г.
«Навальному удалось дойти до Тверской! Он идет по улице в сопровождении митингующих - в направлении Пушкинской площади. Навальный задержан! Его заталкивают в «ПАЗик» с затемненными стеклами, отсекают от автобуса протестующих. Автобус уезжает. Несогласованная с властями акция на Тверской продолжается вне зависимости от Навального, который попросил себя не отбивать», - сообщил с места событий корреспондент vedomosti.ru.
Напомним, что в российских городах сегодня проходят массовые акции протеста под названием «Забастовка избирателей».