В Москве задержали Алексея Навального 7 28.01.2018, 14:49

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Алексей Навальный

Политика арестовали на улице Тверской во время «Забастовки избирателей».

В Москве во время акции под названием «Забастовка избирателей» задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального.

«На Тверской задержали Алексея Навального. Еще до начала акции политик обратился к своим сторонникам с просьбой не отбивать его у полиции», - сообщил независимый канал «Навальный LIVE».

«Навальному удалось дойти до Тверской! Он идет по улице в сопровождении митингующих - в направлении Пушкинской площади. Навальный задержан! Его заталкивают в «ПАЗик» с затемненными стеклами, отсекают от автобуса протестующих. Автобус уезжает. Несогласованная с властями акция на Тверской продолжается вне зависимости от Навального, который попросил себя не отбивать», - сообщил с места событий корреспондент vedomosti.ru.

Напомним, что в российских городах сегодня проходят массовые акции протеста под названием «Забастовка избирателей».