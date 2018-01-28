Учитель об отмене экзаменов в гимназии: Вам не надоело сражаться с ветряными мельницами? 10 28.01.2018, 14:59

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Отмена экзаменов в гимназии озадачивает не только понижением качества образования.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в интервью программе «Новости 24 часа» телеканала СТВ 27 января заявил, что система общего среднего образования должна быть равнодоступной любому школьнику независимо от места проживания, обучения и возможностей родителей. Так он прокомментировал отмену экзаменов при поступлении в пятый класс гимназии, пишет сайт s13.ru.

Ранее Игорь Карпенко отмечал, что экзамен при поступлении в пятый класс гимназии не нужен. «Это не дает осознанного выбора ребенка на какую-то ориентацию в образовательном пути. Ему надо хотя бы дойти до девятого класса. Он просто мал», — пояснил министр. В то же время преподаватель с огромным стажем Андрей Григорьев объяснил в своем Facebook, почему отмена экзаменов в гимназии пугает родителей:

- Хочется спросить: «Ребята, а вам не надоело сражаться с ветряными мельницами?» Вы, возможно, забыли, где живёте? Напомню: в «социальном государстве». Качество образования упадёт? А оно было? Последнее качественное образование помню году в 1990. Поступали все, кто хотел, сами. Да и вообще, что такое, это пресловутое качество? Чем вы его измеряете?

Качество образования – фикция, придуманная теми, кто к образованию имеет опосредованное отношение. Почему? Потому что любое государственное образование в любой стране, при любом режиме, заточено исключительно под интересы государства. С этим спорить бесполезно, и рука устала об этом писать. Так чего вы хотите? Вы хотите бесплатного образования от государства, но по вашим правилам? Это вы где такое видели? Может быть, в оплоте всемирной демократии? Или в любимой многими Финляндии? Или ещё где?

К борцам же противоположной стороны тоже хочется обратиться. Неужели вы полагаете, что всё, за что вы боретесь, можно назвать реформой? Неужели начинать надо с этого? Со школьной формы и стихов в программе? Дорогие мои, это стрельба по воробьям, а не реформа. Я уже неоднократно говорил, что начинать нужно с чёткого понимания, кого и чему мы собираемся учить. Цель какая? Что вы хотите получить в результате? И уже после этого выстраивать всю систему, писать программы, учебники, думать о форме и загруженности учителя лишней работой. Честно, надоело говорить об одном и том же. Хотите настоящих перемен? Требуйте создания частных школ, школ религиозных, национальных. Требуйте определения чётких целей. Требуйте возможности выбора. Но не за государственный счёт, потому, что это, по крайней мере, не очень красиво.

И давайте перестанем врать. Отмена экзаменов в гимназии пугает вас не понижением качества образования. Если бы это было так, то гимназисты не стояли бы в очередь к репетиторам. Оно пугает вас тем, что в школы придут обычные дети из окрестных домов, «быдло и серость», как вы любите писать в своих постах. Вот, что тревожит вас больше всего.

Что касается самой отмены, то стоит посмотреть на историю и другие страны, ушедшие далеко вперёд, поскольку тема не новая. Я неоднократно приводил в пример Англию, где с 1944 по 1976 год существовала подобная система отбора. От нее в конце концов отказались. Почему? Потом, что поняли: в 11 лет ни о какой мотивации у ребёнка не может быть и речи, чтобы там вам ни рассказывали доморощенные психологи. Вы сами сильно хотели учиться в этом возрасте? К 11-12 годам, особенно в наши дни, редко какой ребёнок способен понять, для чего он ходит в школу. Они и в 16 с трудом это понимают. Мотивируют родители и отдельные учителя. Так что ноги растут из семьи. Не школа, а родители должны выступать в качестве «волшебного пенделя». В моём советском классе учились дети партийной элиты и простых работяг «с района». Из 20 человек класса, 10 (специально говорю, предвидя вопросы, из всех социальных слоёв) закончили школу с золотыми и серебряными медалями. Такая вот статистика. Так что отменили и отменили, выдохните. Лучше пойдите, почитайте своим детям книжку. Это точно будет полезнее.