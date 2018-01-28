В Финляндии избирают президента 2 28.01.2018, 15:10

Главным соперником действующего главы государства стал кандидат от партии зеленых.

В Финляндии в 9 утра в воскресенье началось голосование в первом туре президентских выборов.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Голосование продлится до 20.00, в это же время ожидаются первые результаты.

Речь идет о результатах предварительного голосования, в котором обычно участвует около половины избирателей. В этом году предварительное голосование проходило с 17 по 23 января.

Как отмечается, разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентных пунктов.

Напомним, последние перед президентскими выборами в Финляндии опросы общественного мнения отдали победу действующему главе государства Сауле Ниинисте в первом туре.

За три дня до президентских выборов рейтинг Ниинисте оставался достаточным для победы в первом туре, хотя по сравнению с предыдущим опросом он опустился на 9%. Ниинисте поддержало 63% опрошенных.

На втором месте с большим отрывом - кандидат от зеленых Пекка Хаависто. Его рейтинг поднялся до 14%.

Третье разделили представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 6% голосов.