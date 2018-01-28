Наталья Радина на «Радыё Рацыя»: Лукашенко сдает позиции перед Москвой 4 28.01.2018, 15:21

3,225

Наталья Радина

Из-за блокировки «Хартии-97» российские сайты будут доминировать в белорусском сегменте интернета.

Накануне празднования 100-летия образования Белорусской Народной Республики оппозиция обратилась к властям с предложением совместного празднования.

«Очередное наступление на свободу слова свидетельствует о том, что власть не готова к сотрудничеству», - заявила «Радыё Рацыя» главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина:

- Мы также писали об этом событии, как о празднике, и давали материалы, в которых активисты оппозиции призвали власть отпраздновать этот день вместе. И наверняка блокировку сайта можно рассматривать как ответ властей на предложение оппозиции. «Хартия-97» всегда отстаивала идеи независимой Беларуси, более того, она всегда боролась с путинской пропагандой. И в этой ситуации Лукашенко сдает позиции перед Москвой.

Информационное влияние России на Беларусь огромно. Белорусы уже не смотрят лукашенковские телеканалы, предпочитая российские. Лукашенковская печатная пресса распространяется только в принудительном порядке. А с блокировкой «Хартии-97» российские и пророссийские сайты также будут доминировать в белорусском сегменте интернета.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.