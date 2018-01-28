Декрет №1: Семь раз отмерь – один отрежь Анна Рыбчинская

28.01.2018, 15:56

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Наказание для «тунеядцев» с новым декретом стало еще жестче.

Казалось бы, можно вздохнуть спокойно: налог на тунеядство, который в прошлом году заставил тысячи белорусов выйти протестовать на улицы, наконец-то отменили. Ура! Но просто так отменить что-то неудавшееся у нас почему-то нельзя. Нужно обязательно придумать нечто взамен. И это нечто окажется еще хуже того, что было.

Итак, Лукашенко подписал декрет №1 (он же – декрет о тунеядстве №2). Для чего, по словам чиновников, он нужен?

1. Чтобы помочь неработающим найти работу.

Но этим государство занималось и без декрета. Разве для этого нужен какой-то отдельный документ?

2. Чтобы вычислить всех, кто получает зарплату «в конверте», и взять с них то, что причитается государству.

Справедливо. Но тогда получается, что у нас почему-то не работает схема, которая работает во всем мире: сопоставить доходы и расходы, попросить заполнить декларацию о доходах, потребовать доплатить налоги вместе со штрафами. Или эта схема работает? Зачем же тогда нужен еще один декрет?

3. Чтобы наказать рублем тех, кто не работает (то есть тунеядцев).

Раньше тунеядцы должны были платить сбор на финансирование государственных расходов. А теперь они просто будут финансировать государственные расходы напрямую. По большому счету, ничего-то и не изменилось. Но новые санкции, скорее всего, окажутся неподъемнее, чем «налог на тунеядство»! Полная коммуналка с отоплением даже работающего человека очень больно била бы по карману. Что говорить о тех, у кого работы сейчас нет? Тогда уж проще было бы заплатить 20 базовых в год. Наказание для тунеядцев незаметно стало еще суровее.

А еще мне совершенно непонятно, как именно будет работать этот декрет. Потому что на все прямые вопросы чиновники дают очень размытые ответы. Вот эти вопросы.

Кому придется полностью оплачивать государственные услуги? Тем, кто не работал полгода? Или на этот раз критерии будут другими?

Как будет организована эта система? Если в квартире живут неработающий мужчина (который, по идее, должен оплачивать полную коммуналку), его работающая жена и двое детей, то как сделать так, чтобы «штраф» заплатил именно неработающий мужчина, а не его жена и двое детей? Если тунеядцы будут полностью оплачивать транспорт, придется ли всегда возить с собой справку с работы не старше трех месяцев, чтобы показать контролеру? А если нужно будет оплачивать медицину? Сделают ли тунеядцу срочную операцию и наложат ли гипс на сломанную ногу?

Как на этот раз будут собирать базу тунеядцев, чтобы тысячам белорусов снова не пришлось доказывать, что на самом деле ничего не должны государству? Обещают, что этим займутся местные власти и специальные комиссии, которые «должны знать все о каждом». Если честно, то я своими налогами лучше оплатила бы коммуналку какому-нибудь тунеядцу, чем работу комиссии, которая будет заниматься пристальным изучением жизни каждого белоруса и определением сложности его жизненной ситуации, чтобы понять, должен он что-то стране или нет.

Ответить на все эти вопросы чиновники обещают до 1 апреля. Но чем тогда они занимались весь прошлый год? Ведь доработать декрет Лукашенко поручил еще в марте 2017-го! Разве за это время нельзя было продумать ответы хотя бы на основные вопросы? Пока что мы получили очередной сырой документ, который наверняка породит множество нестыковок, несправедливостей, возмущений и протестов. И почему опять сначала выходит декрет, и только потом все начинают думать, как воплотить его в жизнь?

Напоследок мне хотелось бы предложить нашему правительству девиз. Его нужно будет большими красными буквами написать над дверью кабинета каждого чиновника, а при вступлении в должность заставить присягнуть на верность этому девизу. Звучать он будет так: «Семь раз отмерь – один отрежь».

Анна Рыбчинская, kp.by