Федерер в двадцатый раз выиграл турнир Большого шлема 1 28.01.2018, 16:17

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Роджер Федерер

Фото: Thomas Peter / Reuters

Швейцарец Роджер Федерер стал шестикратным победителем Australian Open.

Матч между Федерером и Чиличем завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Игра продолжалась чуть более трех часов, передает РБК.

Финал стал единственным матчем на турнире для Федерера, в котором он не смог выиграть в трех сетах. Чилич оказался первым теннисистом, который смог взять у швейцарца хотя бы одну партию.

Для Федерера победа на Открытом чемпионате Австралии стала уже двадцатой на турнирах Большого шлема. В Австралии он победил шесть раз. Также он один раз выиграл «Ролан Гаррос», стал восьмикратным победителем Уимблдона и пять раз победил на Открытом чемпионате США.

Федерер является рекордсменом мужского тенниса по количеству выигранных турниров Большого шлема. На втором месте по этому показателю идет Рафаэль Надаль, который выиграл 16 турниров. В женском разряде только трем теннисисткам удавалось побеждать на турнирах этой серии чаще — Штеффи Граф выиграла 22 турнира, Серена Уильямс — 23, Маргарет Корт — 24.

Федерер повторил рекорд по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии. По шесть титулов, помимо швейцарца, выигрывали Новак Джокович и Рой Эмерсон.

Швейцарец все еще не стал самым возрастным победителем турниров Большого шлема Открытой эры. В 1972 году в Мельбурне победил Кен Розуолл, которому в тот момент было 37 лет 2 месяца и 1 день. Федереру в день финала исполнилось 36 лет 5 месяцев и 20 дней.

Первой ракеткой мира на следующей неделе останется Рафаэль Надаль, который в Австралии дошел до четвертьфинала. Испанец не смог доиграть этот матч против Марина Чилича из-за травмы ноги.

Федерер и Чилич встретились в финале турнира Большого шлема во второй раз за год. В 2017 году Федерер обыграл хорвата в финале Уимблдона в трех сетах.

На Australian Open-2017 накануне в женском одиночном разряде победила датчанка Каролина Возняцки. В женском парном разряде выиграли венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович, которые победили россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову. В мужском парном разряде титул достался австрийцу Оливеру Мараху и хорвату Мате Павичу. В миксте победили канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич.