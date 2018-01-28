«Мафиозные государства, вроде путинской России, – на подъеме» 2 28.01.2018, 16:39

3,472

Главные заявления форума в Давосе.

23–26 января в швейцарском Давосе прошел 48-й Всемирный экономический форум. Его темой стало «Создание общего будущего в раздробленном мире». В этом году форум посетили более 70 глав государств и правительств, среди которых президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Петр Порошенко и другие.

«Гордон» собрал главные заявления о мировой экономике, торговле, глобальном потеплении, равноправии полов и сексуальных домогательствах, прозвучавшие в Давосе.

О состоянии мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард

- Мировой экономический рост ускоряется с 2016 года, все признаки указывают на непрерывное усиление роста в этом и следующем годах. Это очень желанная новость. Находясь здесь, посреди снега, можно вспомнить слова Уильяма Блейка: «Зимой наслаждайтесь». Но мы считаем, что это было бы ошибкой. Самодовольство, на самом деле, является одним из рисков, с которыми мы должны бороться.

Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд

- Мы в МВФ видим мировую экономику следующим образом: основные источники ускорения роста ВВП до сих пор находились в Европе и Азии, повышение роста наблюдалось также в Соединенных Штатах, Канаде и на некоторых больших развивающихся рынках, в частности, в Бразилии и России, рост ВВП которых сократился в 2016 году, а также в Турции. Большая часть этого импульса сохранится в ближайшее время. Недавнее изменение налогового законодательства США внесет заметный вклад в рост экономики страны в течение следующих нескольких лет, в основном из-за временных исключительных инвестиционных стимулов, которые оно предлагает. Это краткосрочное ускорение роста будет иметь положительный, хотя и непродолжительный эффект для торговых партнеров Штатов, но также, вероятно, увеличит дефицит счета текущих операций в США, немного усилит доллар и повлияет на международные инвестиционные потоки.

О глобальном потеплении

Президент Франции Эммануэль Макрон

- Мы решили сделать Францию примером в борьбе с изменением климата. Для меня это огромное преимущество с точки зрения привлекательности страны и ее конкурентоспособности. Мы должны перестать противопоставлять производительность и борьбу с изменением климата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

- В нашей культуре мы относимся к природе как к матери. Мы также считаем, что человек имеет право только извлекать из нее выгоду, но не разрушать. Вот почему в рамках Парижского соглашения мы заверили мировое сообщество, что наш процесс развития будет полностью соответствовать нашему культурному духу в вопросе защиты окружающей среды. Мы не только осознаем свою ответственность за изменение климата, но и готовы взять на себя инициативу по смягчению его последствий.

Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли

- Когда президент приедет сюда (в Давос. – Прим.), не удивляйтесь, если он посмотрит на пять футов снега и скажет: «Я думаю, что нет никакого изменения климата, – посмотрите на весь этот снег!» Но я хочу отметить: с того времени, как он объявил, что хочет вывести США из Парижского соглашения, ни одна страна, штат, провинция или город не последовали его примеру. В этом параде участвует только один человек, никто не пошел за ним. И это отличная новость.

О женщинах, гендерном равенстве и сексуальных домогательствах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

- MeToo, Time’s Up, Women’s March – эти движения показывают, что нам нужна критическая дискуссия о правах женщин, равенстве и расстановке сил между полами. Сексуальные домогательства в бизнесе и во власти – системная проблема, и это неприемлемо. Как лидеры, мы должны показать, что, действительно, время вышло. Нужно, чтобы везде действовал понятный и официально установленный механизм подачи жалоб о преследованиях на рабочем месте. И когда мы получаем эти жалобы, то должны воспринимать их всерьез. Когда женщины высказываются об этом, наша ответственность – слушать и, что еще важнее, верить.

Исполнительный вице-президент Microsoft Пегги Джонсон

- Когда кампания #metoo («Я тоже») только началась, я разговаривала с группой друзей, которые сказали: «Должно было бы быть #WhoHasn't («Кто нет»)». Буквально у всех есть такая история.

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма

- Если вы хотите быть успешным, нужно иметь высокий EQ (emotional quotient – эмоциональный коэффициент – способность человека распознавать эмоции, намерения и мотивацию других людей; по аналогии с IQ – коэффициентом интеллекта. – Прим.). Если не хотите быстро проигрывать – высокий IQ. Но если вы хотите, чтобы вас уважали, у вас должен быть высокий LQ – коэффициент любви. У многих мужчин высокий IQ, низкий EQ и очень маленький LQ. Женщины, у которых это сбалансировано, лучше всего. Если вы хотите, чтобы ваша компания была успешной, если вы хотите, чтобы ваша компания действовала мудро, с заботой, то женщины лучше всего. Женщины заботятся о других гораздо больше, чем мужчины. На примере нашего онлайн-магазина мы видим: женщины покупают много вещей, но они покупают для своих мужей, родителей, детей. Мужчины покупают в основном только для себя. Забота имеет значение.

49% всех сотрудников Alibaba – женщины, в высшем руководстве их около 37%. Часть секретного соуса успеха компании – она успешна на протяжении 18 лет – в том, что у нас работает так много женщин.

О глобализации и мировой торговле

Канцлер Германии Ангела Меркель

- Германия хочет быть страной, которая вносит свой вклад в совместное решение глобальных проблем. Мы считаем, что изоляция себя от остального мира не приведет к хорошему будущему. Протекционизм не является правильным ответом. Если мы считаем, что что-то несправедливо, невзаимно, то нужно искать многосторонние ответы, а не проводить односторонний протекционистский курс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

- В прошлом году в Давосе я говорила, что не все ощущают выгоды от свободной торговли. Я предупреждала, что отказ политических и бизнес-лидеров от решения этой проблемы грозит подорвать всенародную поддержку системы, которая основана на правилах и от которой зависят наши глобальные безопасность и процветание. Но я также говорила, что мы можем это изменить. Не отказываясь от свободной торговли или основанной на правилах системы (совместно они принесли нам самые большие успехи и процветание), но удваивая их и обеспечивая, чтобы мировая экономика работала для всех.

Президент США Дональд Трамп

- Не может быть свободной и открытой торговли, если некоторые страны эксплуатируют систему за счет других. Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном итоге недобросовестная торговля подрывает всех нас. Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на несправедливые экономические практики, в том числе на массовые хищения интеллектуальной собственности, субсидирование промышленности и всеобъемлющее государственное экономическое планирование.

О мировых лидерах

Главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос

- Думаю, Макрон – первый лидер, который понимает, что политика теперь не столько о правых или левых, сколько о закрытых и открытых. И он, безусловно, понимает необходимость изменения общества, чтобы можно было оставаться открытыми. Он, безусловно, уверен, что сможет это сделать. Сделает или нет – посмотрим. Но он, наверное, – главная надежда Европы в этом вопросе.

Американский миллиардер Джордж Сорос

- Я нахожу нынешний период истории довольно болезненным: открытые общества находятся в состоянии кризиса, различные формы диктатур и мафиозных государств, примером которых является путинская Россия, находятся на подъеме. В Соединенных Штатах президент Трамп хотел бы создать мафиозное государство, но не может, так как госинституты, конституция и активное гражданское общество этого не допустят.

На карту поставлено выживание нашей цивилизации. К этому имеет отношение приход к власти таких лидеров, как Ким Чен Ын в Северной Корее и Дональд Трамп в США. Оба, похоже, готовы рискнуть и начать ядерную войну, чтобы остаться у власти.

Об Украине

Президент Украины Петр Порошенко

- За последние три года мы создали одну из наиболее эффективных армий на континенте. Когда меня избрали президентом, у нас вообще не было армии. Несколько дней или неделю назад парламент проголосовал за новый закон о реинтеграции Донбасса – нашу стратегию по возвращению оккупированных территорий. Это также важный шаг для будущей стабилизации.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти

- Я думаю, что Украину недостаточно хвалят за очищение финансового сектора. Помните, сколько банков было в стране несколько лет назад? Кажется, что-то вроде 180. Экономика Украины равна одной седьмой экономики Турции, но в Турции 49 банков. Это смешно.

О России

Экс-министр обороны США Эштон Картер

- Нам нужен военный план. НАТО нужен военный план впервые за несколько последних десятилетий. Россия, по сути, является самопровозглашенным военным противником. Поэтому я думаю, что нам нужен план действий (в вопросе киберугроз. – Прим.), также нам нужен план действий при нападении "маленьких зеленых человечков", для того, что они делают в странах Балтии, чтобы активизировать меньшинства. Это область ведения войны, которую они используют и пытаются оставаться ниже нашего порога (ответа. – Прим.). Нужно сделать так, чтобы для россиян было болезненно делать нам такие вещи.

Президент Польши Анджей Дуда

- Какой мой месседж? Оставьте Украину в покое... Мы должны стараться балансировать, так как Россия наш сосед. Поэтому мы должны попытаться создать диалог на низком уровне. Но мы должны требовать уважения к международному праву. Это также уважение к границам. Не только в Европе, во всем мире. Мы имеем очень плохие примеры за последние десять лет: Грузия, Украина.

Президент Литвы Даля Грибаускайте

- Вскоре после выборов Россия, как мы можем ожидать, будет предсказуемо агрессивной и предсказуемо дестабилизирующей. Это то, с чем мы столкнемся в этом году. И мы знаем, как реагировать.