Евгений Ройзман: В этих выборах участвовать унизительно 7 28.01.2018, 17:00

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Евгений Ройзман

Мэр Екатеринбурга принял участие в «забастовке избирателей».

На "забастовку избирателей" в Екатеринбурге вышли порядка тысячи человек. Официальных данных о числе участников мероприятия пока нет. Шествие и митинг прошли мирно. В акции протеста принял участие и мэр города Евгений Ройзман.

В интервью DW он объяснил, почему поддерживает отказ голосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года. Евгений Ройзман считает это "вопросом гигиены". "Дело не в эффективности, есть вещи, в которых участвовать нельзя. Есть вещи унизительные, противоестественные, каковыми сегодня являются эти выборы. Это стыдно и некрасиво. Я не могу изменить ситуацию, но меня не могут принудить участвовать в выборах" ,- сказал мэр.

Областные власти пытаются повысить явку на выборах

Мэр Екатеринбурга также объяснил, почему полиция Екатеринбурга ведет себя доброжелательно по отношению к участникам митинга. "У нас разумный город и совершенно нормально ведут себя правоохранительные органы, не лезут. Все понимают, что гораздо лучше дать людям собраться, потому что это традиции города. И если кто-то попытается их нарушить, будет гораздо хуже. Потому что здесь никто не боится", - заявил Ройзман.

Также мэр города, который в июле этого года призывал к бойкоту выборов губернатора Свердловской области, рассказал, что областные власти пытаются повысить явку на выборах президента всеми возможными способами. "У нас совершенно точно идет команда - всем работать на явку, затащить всех бюджетников, инвалидов, всех. Очень мощная агитация. Я не хочу в этом участвовать", - добавил Евгений Ройзман.

28 января примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента. Самого оппозиционера задержали в центре Москвы примерно через полчаса после начала акции.