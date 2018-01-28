Что будет с белорусским талером? 6 28.01.2018, 17:15

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Перспективы у белорусской криптовалюты есть, но пока неясные.

Биткоин – самая известная и самая дорогая криптовалюта, но последних довольно много. Вот и в конце минувшего года была создана белорусская криптовалюта – талер (Taler, TLR). Каковы ее перспективы? Об этом Myfin.by рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

– Будущее есть у любой криптовалюты. Однако в данный момент к талеру есть вопросы, поскольку под словом «перспектива», как правило, подразумевается рост. Чтобы цена криптовалюты менялась, она – криптовалюта – должна торговаться на бирже. Талер торгуется сегодня только на одной бирже – Taler Exchange. И ее создали сами разработчики талера.

Нельзя сказать, что они владеют этой криптовалютой – на самом деле, они мало на что могут влиять. Однако перед тем, как презентовать криптовалюту широкой общественности, любой создатель имеет возможность намайнить себе ее в больших количествах, потому что на первых порах майнинг осуществляется довольно легко. Обычно создатели сначала майнят для себя какую-то часть токенов, а потом уже выпускают их на биржу. А в нашем случае и биржа принадлежит создателям. Это неправильно. Получается, что создатели талера сначала эмитировали его для себя, а теперь они же контролируют биржевые торги.

Не думаю, у талера есть будущее, если он будет торговаться только на этой бирже. Нужно выходить на другие биржевые площадки. Их немало, но для этого инициативу должны проявить сами создатели токена – нужно договариваться с владельцами бирж, чтобы они добавили токен на свои площадки.

Не хватает «фишки»

Программный код биткоина находится в открытом доступе, благодаря чему, в принципе, и стало возможным создание такого числа ныне существующих валют. Наверное, только ленивый человек, разбирающийся в технологиях, в прошлом году не сделал свою собственную криптовалюту.

Логично предположить, что крупные биржи просто трещат от количества заявок и просьб разместить эти новые токены. Поэтому биржи вынуждены подходить к этому вопросу избирательно. Для того, чтобы известная крупная площадка приняла решение о принятии токена на торги, этот токен должен соответствовать ряду требований и быть чем-то примечательным. Несмотря на то что все криптовалюты, которые сегодня существуют, созданы на базе одной и той же технологии блокчейн, каждый создатель может «прикрутить» к этой технологии свои собственные фишки: например, повысить скорость транзакций, изменить алгоритмы шифрования и т.д.. Этот «дополнительный» функционал тоже влияет на привлекательность токена.

По поводу талера – из интервью создателей, из материалов, имеющихся в открытом доступе – пока не совсем понятно, чем он примечателен. В любом случае, для того, чтобы у него появились перспективы, валюту нужно выводить на какую-нибудь биржу, которая не принадлежит создателям, и которая является независимой площадкой, где торгует много людей.

Пока этого не произошло. С другой стороны, и валюта сама по себе совсем еще молодая – всего несколько месяцев прошло, как она существует. Так что, будем надеяться, все впереди.