Между Испанией и Францией: остров меняет хозяев раз в полгода 1 28.01.2018, 17:37

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Фото: getty images

Франция и Испания делят остров в 3000 кв. уже более 350 лет.

Через несколько дней Испания присоединит к себе 3000 кв. м французской территории - причем без единого выстрела. А спустя полгода она - опять же, добровольно - вернет этот кусок земли обратно Франции. Так продолжается уже более 350 лет, пишет ВВС.

Французский курорт Андай находится на территории, населенной этническими басками, практически вплотную у границы Испании. В межсезонье его красивые изогнутые песчаные пляжи, как кажется на первый взгляд, становятся излюбленным местом обитания сотен морских котиков. Но если приглядеться, то становится понятно, что это серфингисты в гидрокостюмах.

За длинным волнорезом начинается исторический испанский город Фуэнтеррабия, а затем - крупный индустриальный город Ирун. Граница между странами проходит по дельте реки Бидасоа.

Фото: getty images

Если подняться вверх по течению реки, вид изменится. Величавые колоритные баскские здания уступают место вереницам индустриальных складов с французской стороны и неприглядным серым коробкам жилых домов - с испанской.

Но мы приехали сюда ради острова Фазанов. Найти его не так просто. На просьбу рассказать, как к нему пройти, местные жители удивляются и не понимают, что в нем может быть привлекательного. Они говорят, что смотреть там не на что, и предупреждают, что попасть туда нельзя, он необитаемый. Это не туристическое место в отличие, например, от острова Мон-Сен-Мишель.

Но вот и он - тихий, труднодоступный остров посреди реки. Он покрыт деревьями, трава на нем аккуратно пострижена. Посреди острова высится монумент, посвященный историческому событию, случившемуся здесь в 1659 году.

Фото: getty images

Три месяца испанцы и французы обсуждали на острове, считавшемся нейтральной территорией, условия прекращения затянувшейся войны. С обоих берегов к нему были проложены деревянные мосты. Армии все время переговоров находились в полной боеготовности.

В итоге был подписан мирный договор, названный Пиренейским миром. В нем оговаривалась передача территорий и устанавливалась граница между странами. А кульминацией мирных переговоров стала свадьба между французским монархом Людовиком XIV и дочерью испанского короля Филиппа IV.

Также в договоре упоминалось, что Испания и Франция поделят остров между собой, подразумевая, что контроль над ним будет регулярно переходить от одной страны к другой. Полгода, с 1 февраля по 31 июля, остров Фазанов - территория Испании, а следующие шесть месяцев - Франции.

Фото: getty images

Такое политической устройство иногда встречается в мировой практике и называется совместным владением. Однако из ныне действующих подобных соглашений договор по острову Фазанов является одним из самых старых в мире.

Губернатором или управляющим острова по очереди становятся командующие французского и испанского флота. Но так как у них есть дела поважнее, на практике за островом приглядывают мэры Ируна и Андая.

Бенуа Угартемендия в муниципалитете Андая отвечает за парковые зоны. Каждый год он отправляет на остров группу людей на катере, которые стригут траву и выравнивают деревья. На этом полномочия заканчиваются. Уровень воды в реке зависит от приливов. Иногда до острова из Испании можно дойти вброд. Поэтому, помимо стрижки травы, испанские власти еще выгоняют с острова "нелегальных" туристов.

Географически остров совсем невелик - 200 м в длину и 40 в ширину. Иногда - очень редко - на исторический остров приглашают посетителей. Но, по словам Бенуа, приезжают обычно пожилые люди, поскольку молодежь ничего не знает об исторической значимости острова Фазанов.

Фото: getty images

В наши дни пересечь границу Франции и Испании проще простого - о ней напоминают только автомобильные пробки. Однако во времена диктатуры Франко граница строго охранялась. Мэр Андая Котте Эченарро рассказал, что тогда вдоль реки через каждые 100 м стояли патрули, следившие за тем, чтобы никто не перебрался через границу.

В наше время мэры Ируна и Андая встречаются более 10 раз в год, чтобы обсуждать такие вопросы, как качество воды и рыболовство. В прошлом испанские рыбаки жаловались на форму шхун французских коллег, а в последнее время их беспокоит большое количество приезжающих отдыхать в эту местность французов, которые любят плавать на каноэ и мешают рыбной ловле.

Во время гражданской войны в Испании этот район стал местом ожесточенных боев

Фото: getty images

Судьба острова на этих встречах не является приоритетной. Он постепенно разрушается. За прошедшие три сотни лет он уменьшился в размерах почти вдвое - в основном из-за талых вод с Пиренеев, которые впадают в реку и размывают берега. Но ни одна из сторон не хочет вкладываться в укрепление береговой линии острова.

В этом году официальной церемонии передачи территории не будет. Когда-то высказывалась идея поднимать на острове флаг страны, под контролем которой он находится в настоящий момент. Однако, как рассказал мэр Эченарро, до недавнего времени это могло стать для баскских сепаратистов лишь поводом повредить флаг или заменить его на свой.

Через несколько дней один из самых неоспариваемых островов в мире, вновь сменит хозяина.

А в августе Испания вновь вернет его обратно. Если, конечно, вдруг не решит нарушить 350-летнее соглашение.