В Бресте на переходе Volkswagen сбил ребенка 9 28.01.2018, 17:56

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Фото: gaibrest.by

12-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Бресте под колеса легковушки попал 12-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 27 января, около 17.10. По предварительной информации, 78-летний водитель Volkswagen ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Московской в направлении улицы Ленинградской. Вблизи перекрестка с улицей Молодогвардейской он совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.