В Бресте на переходе Volkswagen сбил ребенка

В Бресте на переходе Volkswagen сбил ребенка9
- 28.01.2018, 17:56
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12-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Бресте под колеса легковушки попал 12-летний ребенок.
Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 27 января, около 17.10. По предварительной информации, 78-летний водитель Volkswagen ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Московской в направлении улицы Ленинградской. Вблизи перекрестка с улицей Молодогвардейской он совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.