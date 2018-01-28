Трамп: США могут вернуться к Парижскому соглашению 28.01.2018, 18:05

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Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что США могут вернуться к Парижскому соглашению, если его изменят.

США могут снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению, которое они покинули по инициативе президента Дональда Трампа, передает британский телеканал ITV.

Президент США отметил, что для этого нужно изменить само соглашение.

«Всегда есть шанс, что мы снова присоединимся, - сказал Трамп. - Присоединился ли бы снова? Да, я бы снова присоединился... Мне очень этого хотелось бы ».

Напомним, Дональд Трамп 1 июня объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения. Много глав государств публично осудили его решение.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Трамп сделал историческую ошибку и добавил, что «США повернулись спиной к миру». Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением Белого дома и подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.