Разница - в 200 рублей: Белстат сравнил медианную и среднюю зарплаты белорусов 11 28.01.2018, 18:51

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ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Медианная зарплата оказалась на 24,1% меньше средней по стране.

Медианная зарплата (50% работников имеют «получки» меньше этого значения и 50% работников — больше) в Беларуси в ноябре прошлого года составила 635,4 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма оказалась на 24,1%, или на 201,5 рубля меньше средней зарплаты по стране, передает tut.by.

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 10 рублей, второй — 11, третий — 12, четвертый — 13, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата превысит 200 рублей. При этом медианная будет равна 12 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше.

Напомним, по официальным данным средняя заработная плата белорусов в ноябре составила 836,9 рубля. Это на 4,1 рубля меньше, чем в октябре. В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за ноябрь она составила 419 долларов.

Белстат также рассчитал и децильный коэффициент дифференциации. Это разрыв между минимальной зарплатой 10% самых высокооплачиваемых работников и максимальной зарплатой 10% самых низкооплачиваемых. В ноябре прошлого года этот показатель среди самых «богатых» белорусов был в 4,2 раза выше, чем у самых «бедных».

В декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси выросла до 995,3 рубля. Эта сумма на 158,4 рубля больше, чем в ноябре. При этом в январе-декабре среднемесячная зарплата составила 815,2 рубля.