О холодильнике, телевизоре и самоуважении 1 Ольга Кортунова

28.01.2018, 19:04

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Почему условный телевизор так заморочил головы людям?

Хотела написать длинный текст с разъяснениями, но ограничусь пока короткой ремаркой. Очень многие ждут ситуации, когда у россиян "условный холодильник победит условный телевизор", считая, что именно это заставит людей очнуться от пропаганды и взглянуть на ситуацию трезво и возмутиться тем, что творит Путин и его шайка.

Но это с т.з. психологии неверная постановка вопроса. И на самом деле хорошо, потому, что если бы основная мотивация россиян реально была бы материальной, то ждать, пока 140 миллионов оголодают до степени озверения и пойдут есть свои власти, пришлось реально бы еще долго - и уж точно неизвестно чем бы это закончилось.

Однако, как я постоянно пишу, основной мотивацией у людей являются вовсе не материальные блага. Да, удовлетворение голода - это базовая потребность. Но Путин явно не даст россиянам дойти уж до степени африканских голодных детей. Потому, что он тоже помешан исключительно на материальных стимулах. И уверен, что все в мире всегда вертится только вокруг них. Хотя даже не рефлексирует, что и для него самого-то они далеко не на первом месте.

А вот на первом месте среди потребностей - это уважение и самоуважение. Я писала об этом не раз. И именно потому условный телевизор так заморочил головы россиянам - он дает им именно иллюзию некоего самоуважения за то, что они очень значимы в мире, что могут кого-то "ставить на место", пугать весь мир, "обыгрывать" ложью и т.д. и т.п.

Никакой пустой холодильник им этого кайфа не может обломать и даже наоборот - чем он пустее, тем больше им хочется компенсировать это собственной значимостью, хоть и иллюзорной.

Но вот как раз ситуация с тем, как относятся сейчас в Давосе к путинской делигации - это та часть мозаики, которая может действовать на победу над условным путинвизором. Чем больше мир будет показывать россиянам изоляцию, чем чаще будет повторять и повторять о том, что Путин мешает им быть равными в мире на самом деле, тем серьезнее будут удары по монолиту путинской пропаганды, как бы вначале не казалось, что это не так.

Молодежь уже вполне это понимает, в чем мы убедились с 26 марта. Не нужно думать, что старшее поколение не понимает. Просто привыкло со времен СССР притворяться на людях. Об этом вон вчерашняя ситуация с фрагментами фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", которые случайным людям выдали за фрагменты фильма "Смерть Сталина" - и они привычно театрально начали возмущаться, т.к. знали, что от них ожидают. (После этого вообще смешно говорить о результатах любых прямых опросов в РФ, кстати - и очевидно, что 86 иллюзорных процентов поддержки Путина и аннексии Крыма - это такая же лажа, как и опрос с отношением к фильму "Смерть Сталина" и все прочее).

Да, более взрослое поколение в РФ тяжелее заставить показать свои истинные мысли и чувства, чем молодежь. Да, они более закрыты и привыкли этого бояться. Но это совсем не значит, что невозможно. Вчера в споре в комментариях со мной один вроде бы ярый сторонник путинизма в пять минут написал, что на деле ему вообще все равно, есть или нет Путин, типа "партия быстро найдет нового". А я не раз повторяла, что сейчас основная загвоздка именно в самом Путине - больше всего. Именно для его самоуважения значимы и война, и Крым, и прочие заскоки. Другой любой, которого партия им даже если найдет, будет относиться к этому гораздо рациональнее, у него будет совсем другая мотивация для самоуважения. Так что считаю, что надо продолжать в том же духе и показывать россиянам, что это не "вставание с колен", а погружение в изоляцию и презрение мирового сообщества. И тогда все получится.

Итак, в итоге, по условному телевизору, которые стимулирует удовлетворение потребности в самоуважении и уважении, надо бить не пустым холодильником, а совсем другими инструментами. Можно, конечно, и в лоб говорить об изоляции и презрении, с которым сейчас относятся в мире к их царьку - и как это проецируется и на любого россиянина, но скорее подействуют не прямые а косвенные доказательства, чтобы люди сами поняли эту ситуацию.

UPD: Лучше еще постоянно напоминать, с каким неуважением и пренебрежением на самом деле к россиянам относятся собственные власти, это тоже действует. И в отношении Крыма и войны с Украиной россияне сейчас решили применить тактику пьяного идиота - если я отвернусь, и что-то пропадет из поля моего зрения, то я могу спокойно делать вид, что этого нет. Вот тут как раз надо им этого не позволять и постоянно напоминать, что проблема сама не рассосется за пару лет, как внушил им Путин, если они отвернутся (я все решу за пару лет, говорил он им пару лет назад, мировое сообщество все признает - и нефть снова будет по 200; прошло 2 года, а россияне все ждут), что ее надо решать и решать быстрее, чтобы они об этом не забывали, как бы ни хотелось.

Ольга Кортунова, Facebook