«За всю жизнь ни разу не была в ювелирных магазинах, а хожу по ювелирным аптекам» 28.01.2018, 19:17

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Фото: belta.by

Слонимчане рассказали, что их взволновало, обрадовало и огорчило на прошлой неделе.

Жители Слонима рассказали gs.by, какой быда для них прошедшая неделя.

Игорь Чайковский, работник дорожного предприятия из Слонима, 46 лет: «Нечему радоваться»

- В последнее время ничего меня не взволновало, не смутило и не порадовало. Чему тут радоваться?.. Нечему радоваться. Сейчас я нахожусь в отпуске, сижу дома. В газете читаю, что в Слониме происходит. И тут, вижу, нечему радоваться, - отметил Игорь Анатольевич.

Мария Семенович, пенсионерка из Слонима, 66 лет: «Не могу без дела сидеть, делаю для себя разные вещи»

- В моей жизни сейчас все, как обычно бывает зимой, сижу дома. Сейчас, между праздниками, и делать ничего нельзя. А так я без дела не могу, делаю для себя разные вещи. Как только пошла на пенсию, то первую зиму вышивала крестиком. Даже ковер с мужем вышила толстыми нитками, висит сейчас на даче. В последнее время делаю разные предметы из газет - вазы, корзины и прочее. Многие свои изделия подарила хорошим людям. Я уже и вязала, и вышивала. Теперь вот из газетных трубочек мастерю свои изделия. Потом, возможно, еще что-то захочется делать. Не могу я так просто, без дела, в доме сидеть, - призналась Мария Павловна.

Андрей Бойко, пенсионер из Селявичей, 82 года: «Люблю почитать жизненные истории»

- Сейчас я живу у дочери и занимаюсь с правнучкой. Малой скоро будет три месяца. Внуками и правнуками заполнена моя жизнь. О них забочусь, для них и живу. А в газете, когда выпадает время, люблю почитать разные жизненные истории, - сказал Андрей Данилович.

Валентина Шестак, пенсионер-инвалид из Слонима, 66 лет: «За всю жизнь я ни разу не была в ювелирных магазинах, а хожу по ювелирным аптекам»

- Я уже 38 лет на второй группе инвалидности. У меня страшная бронхиальная астма. И я поняла одно: хочешь жить - надо бороться. Медицине я не доверяю, хотя и живу на лекарствах. Но самое важное - не впадать в депрессию, радоваться жизни, научиться правильно питаться и правильно жить. Я также использую средства народной медицины. Но об этом длинная речь может быть... Огорчает меня, что пенсии даже на лекарства не хватает, сын помогает финансами. За всю свою жизнь я ни разу не была в ювелирных магазинах, а хожу по ювелирным аптекам - такие там цены на лекарства. Но все равно на жизнь я не жалуюсь, а радуюсь ей, - констатировала Валентина Александровна.