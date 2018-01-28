Дикий запад или Неодемократия Стас Юрасов, Liga.net

28.01.2018, 19:26

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Почему крипта - новый хайп Давоса.

"Blockchain... Blockchain... Blockchain...", - часто можно услышать на главной улице Давоса Promenade обрывки фраз из разговоров прохожих. И шутка о том, что "я приехал на Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF), а попал на конференцию по криптотеху" перестает быть шуткой.

Дикий запад для инвесторов

Крипта - это однозначно главный хайп 2018 года в Давосе, который затмевает "сиянием легко доступного золота" более важные глобальные темы. Все о ней говорят, но мало кто хорошо разбирается. Мнения абсолютно разные и зачастую полярные. Что в принципе не удивительно. Ведь и последние новости из криптомира тоже полярные.

С одной стороны российские СМИ сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров собрал заявки о готовности инвесторов поддержать его компанию ICO (Initial Coin Offering) на рекордную сумму в $3,8 млрд (еще на прошлой неделе были слухи о заявках на $2 млрд). Бизнесмен собирается внедрить в свой мессенджер криптотехнологии, которые позволят идентифицировать пользователей и предложить им внутреннюю криптовалюту.

С другой стороны американский миллиардер Джордж Сорос назвал в ходе WEF криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем". "Биткоин - это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день", - подчеркнул он.

Видя такие новости, инвесторы приходят в замешательство. Деньгами рисковать не очень хочется, когда нет полного понимания происходящего, но и впрыгнуть в уходящий паровоз многие тоже на прочь. Опытные инвест-аналитики и финтех-эксперты все же советуют подождать и сильно не рисковать. Первые ICO выглядят очень сырым, реальная потребительская ценность многих проектов под вопросом. Большинство из них действительно, видимо, скоро лопнут. "Сейчас все очень напоминает дикий запад", - твердят инвест-аналитики. Юристы уже потирают руки: через пару месяцев можно будет хорошо подняться на крипто-фиаско, защищая бедолаг-инвесторов от стартапов-рвачей.

Хорошая новость - вторая волна более зрелых проектов не за горами. Это не крах доткома, когда на возрождение экосистемы интернет-проектов после катастрофы нулевых понадобилось целое десятилетие; когда наконец появились зрелые Google, Facebook и прочие нынешние гиганты. Оптимистичный прогноз - период "мусорных" ICO (вплоть до его краха и начала нового подъема) займет всего около полугода. Четвертая индустриальная революция придает всем современным бизнес-процессам стремительности.

Blockchain как площадка для гиперпрыжка

Украинский Дом в Давосе со всего первого года существования сразу же удачно впрыгнул в глобальный тренд №1. В нем состоялись сразу две панельных дискуссии на тему блокчейна (в российском доме напротив - ни одной).

В Украинском Доме в дискуссиях панелисты много внимания уделяли белой стороне крипты - технологической. Они рассуждали в том числе о том, может ли Blockchain стать хребтом для новой экономики и госуправления.

"Если бы я был президентом или премьер-министр какой-либо страны, я бы основал комиссию по цифровой экономике", - рассуждает общеизвестный криптоэксперт, СЕО Tapscott Group и основатель Blockchain Research Institute Дон Тапскотт. В ней он бы собрал банкиров, экономистов, бизнесменов, представителей общественности, власти, которые бы написали национальную стратегию в этой сфере, предложили бы вариант регулирования, прописали бы необходимое развитие инфраструктуры, определили большие нацпроекты для господдержки. В общем, они предусмотрели бы все важные пункты для того, чтобы можно было использовать Blockchain на благо всей страны. Как считает Тапскотт, эти инициативы должны исходить от представителей общества и индустрий, а не быть продиктованными сверху правительством. Иначе начинаничм каюк.

Так или иначе, поменять все необходимые законы, налоговую систему и устройство управления большой страны, адаптировать ее под криптотехнологии - это очень сложная задача для любого государства в короткой перспективе. К тому же такая трансформация может прийтись явно не по душе некоторым правительствам. Не нужны будут больше люди, которые ставят штампы на бумажках и выдают разрешения.

Основатель первого Blochchain-агентства в Украине Дмитрий Чобанян задался интересным вопросом. Возможно ли определить маленький экспериментальный район, где провести этот эксперимент - ввести национальную криптовалюту, перевести все процессы на Blockchain - от системы распределения ресурсов государства, до цепочек поставок и операций в бизнесе?

Панелисты предположили, что такими зонами могли бы стать, например, Сингапур или Гонконг, или даже Швейцария, где экономика уже работает стабильно и готова к следующему шагу.

Все "за" и "против"

"Страна, которая первой перейдет на крипторассчет, взорвет мозг у лидеров всего мира. И, конечно, это должно случиться", - прогнозирует Дон Тапскотт. По его словам, при такой трансформации центральный банк получит огромные преимущества. Станет очень просто прогнозировать индекс инфляции. Все, что люди делают, как они тратят деньги, станет прозрачным. И можно, например, будет моментально перевести на электронные кошельки определенных нуждающихся граждан дотации в нужное время, а не поддерживать дотациями банки, которые, в свою очередь, как-то должны обеспечить доступ кредитам гражданам и не развалиться при этом в ходе очередного кризиса.

Чобанян здесь сделал ремарку - такая тотальная прозрачность может в конечном итоге упереться в вопрос приватности. А у политиков появится в руках инструмент, когда они все будут знать о каждом гражданине и при желании использовать эти знания не только для благих намерений. Но Тапскотт склонял к тому, что все будет зависеть от общественного договора между людьми - насколько они будут доверять друг другу. Ведь криптотехнологии не оградят страну от жуликов и мошенников. Они дают возможность нации эффективнее управлять своими ресурсами.

По мнению CEO Hacken (коин для белых хакеров) Дмитрия Будорина, чтобы новая криптоэкосистема страны заработала, должны появиться несколько национальных централизованных бирж, на которых бы обменивались любые коины, а также обязательные коины, города и страны, которые бы выступали инструментом сбора налога: покупатель оплачивает в супермаркете товар, у него автоматом уменьшается его платежные средства. Его информируют, какие валюты у него списываются в счет покупки товара, налога и городского сбора.

Слабая сторона, по его словам, - это по-прежнему медленная скорость криптотранзакций. Здесь с ним соглашается заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, который также выступал на одной из панелей в Украинском Доме в Давосе. "Поэтому если рынок или сфера применения технологии динамичные, если происходит много сделок и транзакций, то не всегда эта штука работает", - отмечает Шимкив. И добавляет, что сейчас речь идёт скорее о хорошем механизме для интеграции данных.

"Это (скорость - Авт.) то, над чем сейчас бьются умы в сфере Blockchain, но микроплатежи - это уже вопрос времени. Уже есть проекты, которые вот-вот доработают эту технологию", - подчеркивает Будорин.

Украина как криптодержава. Возможно ли это?

Журналист LIGA.net спросил у основателя Blockchain Research Institute, может ли Украина стать той страной, которая первой станет криптогосударством. Он ответил, что при работающих криптотехнологиях заниматься коррупцией в правительстве будет крайне сложно. "Поэтому я думаю, что у правительственных лидеров будет когнитивный диссонанс: как же поступить", - подчеркивает он.

На самом деле Украина уже входит в стадию диссонанса внутри правительства. “Мы общаемся и с Кабмином и с Нацбанком. Они пока что боятся брать ответственность и заняли выжидательную позицию (в отношении крипптоэкономики - Авт.). Хотят посмотреть на то, как будут вести себя Европа и Америка. Мы считаем, что это немного неправильный подход. Тем более что наши украинские юристы помогали писать законодательные нормы Беларуси, где на пять лет создана легальная криптозона", - говорит CEO Hacken Дмитрий Будорин.

Украина пока очень осторожно экспериментирует с криптой в IT-системе земельных аукционов. Пилот по "криптогривне", как известно, готовит и Нацбанк.

"У Нацбанка по криптовалюте классный проект, но двигается по кабинетам чиновников он очень медленно", - отмечает Будорин.

По мнению Дмитрия Шимкива, украинскому правительству еще придется некоторое время поработать над консенсусом по отношению к крипте. "Криптовалюта - это хорошее и красивое название. Но мы должны понимать, что концептуально это электронные деньги, эмитируемые Нацбанком с помощью технологии Blockchain. Мы же осознаем, что это новая эмиссия денег. И здесь мы должны советоваться с нашими кредиторами. Мы же не создаем отдельно стоящую валюту. Она будет привязана к гривне. Поэтому она влияет на ликвидность нацвалюты в целом", - отмечает замглавы АП. Непосредственно о деталях проекта Нацбанка он не говорит, так как "криптогривня" - это компетенция финрегулятора.

Экс-директору Microsoft Ukraine Шимкиву приходится сталкиваться с разными мнениями относительно криптоэкономики и криптотеха. "Есть люди, которые не понимают, есть люди, которые хотят использовать тренд для своей выгоды, есть люди в международных организациях, которые говорят: "ни в коем случае". У меня есть спектр ответов от "Да вы что, с ума сошли?" до "Ну когда же это будет?" Всегда в демократическом обществе будут разные точки зрения. Аналогичная дискуссия в Германии, в США, в Британии", - подчеркивает замглавы АП. Страшилок добавляет и сам первоначальный имидж криптовалют. "Используется ли криптовалюта для отмывания денег? Да. Глупо говорить, что нет", - говорит Дмитрий Шимкив. Это, само собой, отпугивает и настораживает людей, которые не в теме.

Все эти нюансы отдаляют нас от принятия криптодоктрины. Например, такой, которая была принята недавно в Беларуси. "Основное отличие Украины от Беларуси - там есть одна персона, которая решает все. В Украине же есть разные точки зрения. У нас есть консервативная позиция, а есть очень либеральная", - говорит Дмитрий Шимкив.

Таким образом мы оказались в некой парадоксальной ситуации. С одной стороны все вокруг твердят о том, что крипта и ее прозрачность, равный принцип для всех - это начало новой демократии. С другой же эта самая демократия не позволяет принять быстрого решения для прыжка в будущее.

В четверг вечером в Украинском Доме был прием гостей - полный аншлаг. Можно было только стоять, пить шампанское и не двигаться. "Вам бы дом побольше", - говорили гости. Наверное, большая половина из пришедших - украинцы, или люди, имеющие к нашей стране непосредственное отношение. Но и новые лица часто встречались.

Стас Юрасов, Liga.net