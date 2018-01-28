Чубаров призвал к абсолютному бойкоту выборов президента РФ в Крыму 4 28.01.2018, 19:46

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Рефат Чубаров

Фото: EPA

Большинство крымских татар не придут на выборы президента РФ 18 марта 2018 года в оккупированном Крыму.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook призвал бойкотировать выборы президента РФ в 2018 году в оккупированном Крыму, передает gordonua.com.

Чубаров напомнил, что 27 января российские силовики ворвались на заседание крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность".

"Понятно, что русскими оккупантами совершена очередная акция устрашения крымскотатарских активистов. С другой стороны, очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, на который оккупанты назначили незаконные выборы "президента" России", – написал Чубаров.

Он отметил, что большинство крымских татар не придут на эти выборы.

"После акций, подобных сегодняшней, каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев. Абсолютный бойкот незаконных в оккупированном Крыму выборов, назначенных на 18 марта 2018 года. 18 марта 2018 года – ни одного крымского татарина, ни одного этнического украинца, ни одного патриота Украины-жителя Крыма, независимо от его национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!", –заявил глава Меджлиса.

Согласно переписи 2001 года, в Крыму проживает около 250 тысяч крымских татар. После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта.