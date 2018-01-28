В центре Праги прошла акция в поддержку Навального 28.01.2018, 20:00

Митинги также проходят в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биаррице и Вашингтоне.

В Праге в воскресенье состоялся митинг сторонников Алексея Навального. Они выступили за бойкот предстоящих президентских выборов в России.

На акцию протеста собрались примерно 100 человек. Среди них много молодых люди, кто-то пришел с детьми. Собравшиеся держали плакаты "Бойкот обману в виде выборов!", "Мы не будем участвовать в вашем спектакле!", "Вор должен сидеть в тюрьме!", "Свободу политзаключенным!", "Нет выбора, нет нас!".

Один из организаторов акции Антон Литвин в беседе с "Радио Свобода" заявил, что цель акции – "объяснить Европе, почему мы настаиваем на бойкоте".

"Очевидно, что в демократической стране бойкот президентских выборов – это нонсенс, противоречит гражданской позиции… Мы решили бойкотировать выборы, потому что это обман, потому что Путин не имеет права баллотироваться по Конституции, потому что Навальный не допущен по политическим причинам", – пояснил он.

Литвин заявил, что организаторы не агитируют за Алексея Навального, но считают его недопуск на выборы несправедливым. Акция прошла мирно.

Один из организаторов акции Александр Морозов сообщил на своей странице в Фейсбуке, что за пределами России митинги проходят в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце и Вашингтоне.

28 января митинги прошли в десятках городах России: в Якутске, Ростове, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Магадане, Ярославле и Екатеринбурге. В основном акции протеста были мирные, но без задержаний не обошлось. По состоянию на 18:00 мск задержаны около 250 человек по всей России. Организатор акции Алексей Навальный также был задержан в Москве на Тверской улице.

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Наиболее масштабные акции протеста были в Москве и Санкт-Петербурге. Там на улицах скандировали "Долой власть чекистов", "Всех не задержат", "Это – не выборы", "Путин – вор". После задержания политика часть митингующих стали требовать ему свободу.

Митинги по всей России проходят, потому что в конце декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что претензий к документам политика не было, но его не пустили на выборы из-за непогашенной судимости. В 2013 году его приговорили к пяти годам условного срока по делу о хищении у "Кировлеса". В 2016 году Верховный суд назначил пересмотр дела по требованию Европейского суда по правам человека. В феврале прошлого года Навальный был приговорен к тому же сроку. Элла Памфилова, комментируя отказ в регистрации политика, заявила, что в интересах Центризбиркома было бы пустить его на выборы, чтобы он "набрал процент, соответствующий его популярности". Однако снять судимость с Навального не в компетенции ЦИК, добавила она.

После этого Навальный призвал к бойкоту выборов. Он заявил, что будет следить за проведением голосования и особое внимание уделит явке, поскольку именно ее, с точки зрения политика, будет фальсифицировать Кремль. Навальный также сказал, что прийти на избирательный участок и проголосовать или испортить бюллетень будет равносильно голосованию за "обман и коррупцию".