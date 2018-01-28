Леонид Заико: Нынешнее правительство ничего не может и не будет делать 3 28.01.2018, 20:33

1,781

Власть уподобилась архивариусу Варфоломею Коробейникову из «Двенадцати стульев».

Сказ о 500-долларовой зарплате не стал былью. Сон о полной занятости продолжается. Мираж процветания Беларуси все дальше для бюджетников и жителей региональных городов и сельской местности. Правительство на привычной для себя волне очковтирательства заявляет о том, что мы достигли уровня средних доходов - и застряли на нем. Совсем недавно средняя зарплата в стране была более $620. К концу 2017г. она составила в эквиваленте около $420. Такой уровень доходов имеет максимум треть населения. Остальные довольствуются меньшим. Правительство по выходным и праздникам тайно молится на программистов, которые вносят большой вклад в рост средней зарплаты. Воспитательницы детских садов, учителя школ и вузов, а также молодые специалисты на предприятиях лишь облизываются от их зарплат, пишет «БелГазета». Правительство даже на конец 2018г. не обещает им заветные попиццот. Зато мы имеем индексацию налоговых ставок гораздо больше инфляции, привычное пособие по безработице в $12, заморозку акций ОАО, гротескное брендирование и советский маркетинг белорусских товаров.

Об этом говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Могу только пожурить Андрея Владимировича (Кобякова. - Прим.). Зачем говорить о ловушке, если у нас нет даже более или менее ясной детерминации среднего класса. Кто у нас средний класс? Ребята, которые сидят на госслужбе и получают зарплату в $370? В лучшие годы в Беларуси было всего 3-5% домашних хозяйств с годовым доходом в $12 тыс., или $1 тыс. в месяц. У американцев же $11,4 тыс. - это была нижняя граница среднего класса, то есть наши лучшие домашние хозяйства, так сказать up-страты, попадали в американскую нижнюю группу. Что такое ловушка среднего дохода? Это когда тебе в карман залезает родное правительство, забирает больше половины, а остальное добирает инфляцией.

Из доходов, которыми меня награждают правительство и страна, больше 15% уходит только на оплату коммунальных услуг. Уровень, конечно, еще не критический - могу позволить себе купить еще банку тушенки или пару пачек «Роллтона». Мое предложение: всем депутатам и министрам назначать профессорскую пенсию, максимальный размер которой $150.

Зря премьер-министр полез в дебри среднего дохода. Цифры - это просто статистическая информация. Их надо еще чем-то подкрепить. Например, коэффициентом Джини, децильным и квинтильным коэффициентами, с помощью которых измеряют разрыв в доходах.

Что касается утверждения, что Беларусь попала в ловушку среднего дохода. Это, скорее, ловушка знаний - власть не въехала в мировые тенденции, в вызовы современности. На 23 году правления (2014г.) Беларусь влезла в кризис, который остальные страны прошли еще в 1991г. Результат - падение ВВП в долларовом выражении почти на 40%. Страну просто грохнули. Конечно, можно все наши беды свалить на Лукашенко, который наивно полагал, что если сохранить модель Совка, восстановить и запустить заводы, отсидеться, то потом можно будет идти со своими тракторами и мясорубками в будущее. Власть уподобилась архивариусу Варфоломею Коробейникову из «Двенадцати стульев», который хранил сведения об имуществе, реквизированном после революции. Это абсолютнейшая ошибка. Нужно было создавать условия для деятельности людей. Андрей Владимирович, запомните. За доходы отвечает не премьер-министр, а предпринимательский класс. Если же доходами занимается правительство, то в результате имеем либо военный коммунизм, либо полный бенц, но без мерседеса.

Я абсолютно точно могу сказать: нынешнее правительство ничего не может и не будет делать. Оно парализовано. Нужно новое, динамичное правительство, которое сразу откажется от ряда функций, связанных с ручным управлением. Откажется от субсидирования госпредприятий.