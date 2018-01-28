Компания Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году 28.01.2018, 20:47

Компания устранит уязвимости Spectre и Meltdown.

До конца 2018 года компания Intel намерена выпустить абсолютно новые процессоры, в которых на уровне архитектуры устранит уязвимости Spectre и Meltdown. Об этом рассказало руководство производителя, передает actualnews.org.

В начале января нынешнего года специалисты по информбезопасности сообщили о присутствии двух уязвимостях в большинстве чипсетов Intel, AMD и ARM. Они получили названия Meltdown и Spectre. За счет данных багов пользователь может получить доступ к кэшу процессора и оперативной памяти. Также практически невозможно отследить хакерскую атаку, осуществляемую с помощью данных уязвимостей.

Разработчики ПО уже выпустили обновления своих программ, однако на ряде устройств данные патчи спровоцировали отказ драйверов устройство. На данный момент неизвестно, как специалисты Intel будут устранять уязвимости. Предположительно, изменения будут внесены в архитектуры процессоров Cannon Lake и Cascade Lake-X.