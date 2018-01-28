Спикер ЦАХАЛа: Ливан превратился в ракетный завод Ирана 28.01.2018, 21:03

Ронен Манелис

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля выступил с заявлением на ливанском оппозиционном сайте.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манелис опубликовал заявление на ливанском оппозиционном сайте, в котором назвал Ливан «огромным ракетным заводом» Ирана, передает isra.com.

«Ливан, из-за своих действий и бездействия, и из-за слепоты многих представителей международного сообщества, превратился в огромный ракетный завод», – написал Манелис.

«Это уже не просто снабжение оружием, финансами и советами. Иран де-факто открыл новый филиал – «Ливанский филиал». Иран уже здесь», – говорится в комментарии.