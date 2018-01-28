В петербургском хостеле при загадочных обстоятельствах умер белорус 28.01.2018, 21:22

Тело мужчины из Беларуси было в гематомах и кровоподтеках.

Накануне днем в МВД по Адмиралтейскому району поступило сообщение из хостела «Нельсон».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в одной из комнат хостела тело мужчины с гематомами и кровоподтеками на лице и руках, передает 5-tv.ru.

Погибшим оказался 42-летний гость из Беларуси.

Причины его смерти сейчас устанавливают следователи — тело мужчины направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.