Азаренко получила wild card на турнир в Дохе 28.01.2018, 21:52

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Виктория Азаренко

После долгого перерыва белорусская теннисистка возвращается на корт.

По информации, полученной из достоверных источников, белоруске Виктории Азаренко предоставили wild card на турнир в Дохе, Катар, передает «Прессбол».

Соревнования пройдут с 12 по 18 февраля.

В 2012 и 2013 годах Виктория Азаренко праздновала здесь победы.

Напомним, недавно стало известно, что специалист Владимир Коников стал личным тренером Азаренко. Теннисистка работала с ним еще в юниорском возрасте.