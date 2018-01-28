Азаренко получила wild card на турнир в Дохе
- 28.01.2018, 21:52
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После долгого перерыва белорусская теннисистка возвращается на корт.
По информации, полученной из достоверных источников, белоруске Виктории Азаренко предоставили wild card на турнир в Дохе, Катар, передает «Прессбол».
Соревнования пройдут с 12 по 18 февраля.
В 2012 и 2013 годах Виктория Азаренко праздновала здесь победы.
Напомним, недавно стало известно, что специалист Владимир Коников стал личным тренером Азаренко. Теннисистка работала с ним еще в юниорском возрасте.