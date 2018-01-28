Опросы: Президент Финляндии Ниинисто будет переизбран 28.01.2018, 21:45

Саули Ниинисто

Саули Ниинисто может набрать от 51 до 63 процентов голосов.

Президент Финляндии Саули Ниинисто будет, скорее всего, переизбран воскресенье на еще один шестилетний срок.

Как отмечает «Радио Свобода» со ссылкой на «Франс пресс», 69-летний Ниинисто, показавший немалые способности избегать конфликтов с Россией, сумел, тем не менее, сместить приоритеты внешней политики Финляндии ближе к НАТО, не вызывая при этом недовольства у Москвы.

Чтобы избежать второго тура 11 февраля, Ниинисто нужно набрать не менее 50 процентов голосов в первом. По последним опросам общественного мнения, Ниинисто может набрать от 51 до 63 процентов голосов. Он намного опережает других кандидатов.

Выходец из рабочей семьи, родившийся в августе 1948 года, Ниинисто - самый младший из четырех детей - стал адвокатом, прежде уйти в политику в качестве члена консервативной Национальной коалиционной партии. Он был министром юстиции в 1995-1996 годах, а затем занимал пост министра финансов до 2003 года.

Ниинисто способствовал выводу Финляндии из глубокой рецессии в 1990-х годах и вводу её в еврозону. Он потерял первую жену в автокатастрофе в 1995 году и едва выжил при цунами 2004 года в Таиланде, взобравшись на дерево с младшим ребенком.