Украинский читатель «Хартии’97»: Гоните уже своего паука, как мы своего прогнали 3 28.01.2018, 21:55

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Белорусам пора подниматься.

В редакцию Charter97.org позвонил читатель из Украины. Предприниматель из Львова Орест выразил поддержку независимому сайту.

- У нас, конечно, ваш сайт не блокируют. Мы такого не позволим! Я всегда с интересом читаю ваши новости про Украину: они даже лучше, чем наши пишут. У нас не поймешь, кто за кого – тут «здрада», там «здрада», там компромат, тут «мочат» кого-то, чтобы своего на должность провести…

Вас почитаешь – душа радуется. Есть надежда, что не зря «зэка» (Виктора Януковича – ред.) свергали. Спасибо, что освещаете, как мы воюем с Путиным. Когда вернем Крым, Луганск и Донецк, это будет и вашей заслугой.

Ну а «сябрам» (белорусам – ред.) хочу сказать: если «Хартию» заблокировали, то уже пора подниматься. Дальше будет только хуже. Гоните уже своего паука, как мы своего прогнали. Ждать вам больше от него нечего.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.