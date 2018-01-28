«Забастовка избирателей» по всей России в фотографиях

«Забастовка избирателей» по всей России в фотографиях5
- 28.01.2018, 22:11
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Сторонники Навального вышли на митинги от Владивостока до Калининграда.
28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который призвал бойкотировать российские президентские выборы в марте 2018 года.
Сторонники оппозиционера вышли на митинги (в том числе несогласованные) от Владивостока до Калининграда. Сам Навальный был задержан в Москве вскоре после начала акции, напоминает «Медуза».
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