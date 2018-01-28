«Забастовка избирателей» по всей России в фотографиях 5 28.01.2018, 22:11

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Сторонники Навального вышли на митинги от Владивостока до Калининграда.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который призвал бойкотировать российские президентские выборы в марте 2018 года.

Сторонники оппозиционера вышли на митинги (в том числе несогласованные) от Владивостока до Калининграда. Сам Навальный был задержан в Москве вскоре после начала акции, напоминает «Медуза».

Москва

Фото: meduza.io

Санкт-Петербург

Фото: meduza.io

Владивосток

Фото: ТАСС / Scanpix / LETA

Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ

Пермь

Фото: Коммерсантъ

Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ

Калининград