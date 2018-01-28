Siri активно пользуются более 500 миллионов человек 28.01.2018, 22:20

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Цифровой помощник от Apple является одним из самых популярных среди голосовых ассистентов.

По состоянию на январь 2018 года Siri активно использует более полумиллиарда устройств, подсчитали в Купертино. По словам представителей компании, только за последнее полугодие популярность голосового ассистента выросла почти на треть, что делает его одним из цифровых помощников с самой стремительно растущей аудиторией, передает appleinsider.ru.

Причиной взрывного роста аудитории Siri стало ее появление на платформе macOS с выходом обновления High Sierra, рассказывают в Apple. Но и это отнюдь не предел. С выходом в продажу интеллектуальной колонки HomePod фирменный голосовой ассистент компании распространится еще больше, став полноправным жителем гостиных, кухонь и спален.

«Мы много работали над тем, чтобы наделить Siri более глубокими познаниями в музыке, — рассказывают в Apple. — Теперь вы сможете попросить [HomePod] воспроизвести практически любую композицию на ваш вкус от классики до последних новинок. Даже если вы не знаете, что послушать, вы всегда можете попросить Siri выбрать что-то за вас».

Несмотря на высокий уровень популярности Siri, многие аналитики и IT-обозреватели считают ее наименее интеллектуальным голосовым помощником по сравнению с разработками конкурентов. Именно поэтому Apple делает ставку на музыку, ведь Siri далеко не так умна, как Amazon Alexa или Google Assistant, говорит Маниш Наргас, исследователь IDC Canada.