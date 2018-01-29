Страх Путина перед будущим 6 Иван Яковина

29.01.2018, 8:13

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Владимир Путин

Больше всего на свете президент РФ боится именно будущего.

Несколько дней назад меня искренне удивила новость о том, что в России, в самых обычных кинотеатрах покажут фильм "Смерть Сталина". Честно скажу, я даже своим глазам не поверил, когда прочел, что ленте Армандо Иануччи дали прокатное удостоверение.

Дело в том, что этот франко-британский фильм – не историческая драма (как можно подумать из названия), а комедия с элементами абсурда.

В последнее десятилетие российская пропаганда упорно лепила из Иосифа Сталина образ жесткого, но справедливого правителя, спасителя страны от нацизма, собирателя земель и, конечно, "эффективного менеджера". Последнее определение, кстати, принадлежит лично Владимиру Путину. А тут – фильм о смерти кумира. Да еще и абсурдистская комедия. И его разрешили?! Да быть не может!

Во вторник все стало на свои места. Власти сначала отложили, а потом и вовсе отозвали разрешение на прокат фильма. Поводом для этого стал специальный закрытый показ "Смерти Сталина" для российских аппаратчиков и номенклатурщиков от культуры. Из кинозала они выбирались в состоянии шока. Министр культуры Владимир Мединский сказал о фильме так: «Многие люди воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми».

Какие-то безымянные юристы министерства культуры возмутились тем, как известный актер Джейсон Айзекс играет в "Смерти Сталина" Георгия Жукова. Цитата: "Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза".

Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко высказалась еще категоричнее: "Большей гадости я никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ – идиоты, и правители – дураки".

По секрету хочу сообщить бывшей актрисе, что правители – действительно дураки, в этом никого и убеждать не надо.

В течение всего нескольких часов российские чиновники как с цепи сорвались: «Гадость, пасквиль, дрянь, оскорбление, глумление». И так далее. Причем возмутиться успели и самые ленивые, и самые молчаливые, и даже те, кто фильма не видел. По моим многолетним наблюдениям, такое происходит только в том случае, если кто-то или что-то очень не понравилось – угадайте кому? Конечно, Владимиру Путину.

Здесь открывается интересное поле для психологического анализа ситуации. Путин очень суеверный. Например, чтобы не давать жизненных сил своему главному врагу, он никогда не произносит имя Алексея Навального. Со Сталиным – противоположная ситуация. Он для Путина – образец для подражания, кумир. Когда Путин хвалит Сталина, он хвалит самого себя. Те свои черты, которые, как он сам думает, совпадают со сталинскими.

В этой системе мышления "Смерть Сталина" – это почти "Смерть Путина". Этот фильм открывает ворота для вполне очевидных аналогий. Я ни секунды не сомневаюсь, что суеверный Путин, смотря эту комедию, мысленно представлял себя в гробу, а свое окружение – на месте дерущихся за власть Берии, Молотова, Хрущева, Маленкова и Жукова. Скорее всего, российскому диктатору было совсем не смешно, а очень даже страшно.

Ведь в России этот фильм – не о далеком прошлом, а об очень недалеком будущем, которого Путин боится больше всего на свете. Ладно бы еще это будущее было трагическим и жалким. Если бы весь фильм все плакали и мечтали вернуть Сталина – то можно еще смириться. Но нет! Это комедия. Даже ближайшие, самые верные соратники усатого диктатора рады, что тот коньки двинул. Для всех наступило огромное облегчение. Герои "Смерти Сталина" счастливы, полны жизни, энергии и оптимизма.

Для Путина допуск такого фильма в национальный прокат – это страшнее, чем имя Навального. Он боится нормализации и материализации мысли о том, что смерть Сталина-Путина – дело хорошее, доброе и даже веселое. Это для него действительно серьезно. Именно поэтому я уверен, что сам Путин никогда не скажет и слова об этом фильме.

Но вот его подчиненные будут изо всех сил с ним бороться, запретят, начнут удалять из онлайн-кинотеатров и так далее. Гонения на его распространителей станут очень серьезными.

При этом я надеюсь, что в Украине "Смерть Сталина" не запретят, как например, это случилось с фильмом "Матильда", который тоже вызвал недовольство Кремля. Повод для запрета, к сожалению, имеется: в ленте Иануччи море советской и коммунистической символики.

Иван Яковина, «Новое время»