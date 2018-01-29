Алексей Навальный вышел на свободу 29.01.2018, 0:42

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер отпущен из московского ОВД «Якиманка» под обязательство о явке.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, задержанный спустя несколько минут после того как он вышел на Тверскую улицу, чтобы присоединиться к акции в поддержку «Забастовки избирателей», освобожден из ОВД до суда.

Об этом он сам написал 28 января в своем Twitter.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, политика отпустили без составления протокола, взяв с него обязательство о явке. Защитник пояснила, что протокол об административном нарушении могут составить позднее.

Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые. — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Ранее стало известно, что Навального доставили в отдел полиции «Якиманка» «для разбирательства и составления протокола». Главе Фонда борьбы с коррупцией вменяли нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ) и должны были оставить в отделении на 48 часов - до суда.

«Забастовка избирателей» прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Самые массовые шествия прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Навальный организовал «Забастовку избирателей» в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.