Курт Волкер: США начали подготовку к передаче «Джавелинов» Украине 2 29.01.2018, 7:34

Нужно некоторые время, чтобы подготовить объекты хранения техники и способы ее транспортировки.

США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Радио Свобода».

«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных Сил», - пояснил Волкер.

Он отметил, что речь идет об оборонной технике - не для нападения и не для применеия на линии конфликта, и она полезна только тогда, когда есть танковое нападение.

«Мы только надеемся заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальшейнему разжиганию конфликта - это наименьшее, чего бы мы хотели», - рассказал Волкер.

17 января начальник Генштаба Украины Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.