Трамп высоко оценил состояние американской экономики 29.01.2018, 7:52

В США увеличилась бизнес-активность и сократилась безработица.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье высоко оценил продолжающийся рост экономики США, заявив, что она «находится в лучшем состоянии, чем (находилась) на протяжении многих предшествующих десятилетий», сообщает «Голос Америки».

«Бизнес возвращается в Америку, как никогда раньше», – написал Трамп в «Твиттере», упомянув об одной из вероятных тем доклада «О положении дел в стране», с которым он выступит во вторник.

«Уровень безработицы приближается к рекордным минимумам. Мы на правильном пути!», – написал он.

«Chrysler, например, уходит из Мексики и возвращается в США», – отметил он, несколько преувеличив планы автомобильной компании по расширению.

Компания Fiat Chrysler, восьмой по величине производитель автомобилей в мире, заявила о намерениях инвестировать миллиард долларов в производство прибыльных пикапов Ram в штате Мичиган, переведя производство из Мексики. При этом компания не намерена сокращать производственный персонал на мексиканских заводах.

Уровень безработицы в США стабильно держится на уровне 4,1 процента в последние три месяца, что является самым низким показателем за 17 лет.

Экономика США, крупнейшая в мире, выросла на 2,3 процента в прошлом году, который был первым годом Трампа в должности президента. Для сравнения, аналогичный показатель за 2016 год составил 1,5 процента.

Однако в последнем квартале 2017 года рост экономики замедлился, составив 2,6 процента в годовом исчислении, по сравнению с 3,2 процента в третьем квартале.

Положительно оценивая ситуацию в американской экономике, Трамп одновременно выступил с критикой рэпера Jay-Z, который в субботнем ток-шоу обрушился с нападками на него в связи с вульгарными высказываниями в адрес жителей Гаити и Африки, которые якобы допустил президент в попытке ограничить их иммиграцию в США.

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди чернокожего населения совсем недавно достигла самого низкого уровня в истории!» – написал Трамп.

Уровень безработицы среди чернокожего населения в США снизился до 6,8 процента, что все же выше 3,7 процента среди белых.

Jay-Z заявил ведущему CNN Ван Джонсу, что экономический прогресс, который ощутили чернокожие, не перевешивает нападки Трампа на страны с преимущественно чернокожим населением.

«Каждый чувствует гнев, но после гнева становится действительно больно, потому что он смотрит сверху вниз на целое население. И он настолько неосведомлен, потому что в этих местах живут прекрасные люди, – сказал Jay-Z. – В конечном итоге речь не о деньгах. Деньги и счастье – это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Из-за них упускается весь смысл. Нужно относиться к людям как к человеческим существам».