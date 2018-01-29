Видеоблогер заплатит $5 тысяч за информацию о поджигателях его авто 29.01.2018, 8:00

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Евгений Кулешов хочет восстановить справедливость.

Владелец сожженного в Витебске «Volkswagen Passat CC» готов заплатить приличную сумму за информацию, которая поможет найти поджигателей, об этом видеоблогер Евгений Кулешов говорит в своем новом ролике, пишут «Народные новости Витебска».

На видео Кулешов заявляет, что не может раскрывать материалы уголовного дела, поэтому подробности поджога легковушки подписчики его канала узнаю позже. Он уверяет, что не сомневается в том, что правоохранительные органы не пожалеют усилий для поимки злоумышленников, но решил также предложить приз за информацию о них.

— Со своей стороны я объявляю награду в 5000 долларов за любую достоверную информацию о тех, кто сделал это. Потому что я однозначно не собираюсь спускать это дело на тормозах. Потому что такие люди просто не должны жить в нашем обществе, — эмоционально говорит Евгений в камеру. Он гарантирует анонимность своим информаторам.

Евгений Кулешов оценивает произошедшее как способ давления на него как видеоблогера. Он считает, что авто подожгли, чтобы он отказался от своих убеждений и перестал снимать критические видеоролики.

Следует отметить, что, кроме поджога, Кулешов оказался жертвой своеобразного пранка — кто-то от его имени разместил объявление о продаже поврежденного авто за 12 000 рублей. Сегодня Евгений связался с редакцией «ННВ» и сообщил о недостоверности опубликованной вчера нашим издание информации, а также уверил, что не давал такого объявления и не продает «Volkswagen Passat CC».

Напомним, что белый седан-купе «Volkswagen Passat CC» загорелся в ночь с 26 на 27 января, он был припаркован у дома №7 на улице Чкалова, в котором живет видеоблогер. На следующий день МЧС сообщило, что с наибольшей вероятностью легковушка загорелась из-за поджога.

Кулешов ведет на YouTube канал автомобильной тематики, где неоднократно подвергал резкой критике различные СТО.