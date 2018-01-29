Президента Финляндии переизбрали на второй срок 1 29.01.2018, 8:06

Саули Ниинистё

Фото: РИА Новости

Саули Ниинистё пообещал подумать, как быть достойным такой поддержки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в воскресенье, 28 января, стал победителем президентских выборов и тем самым был переизбран на второй срок, сообщает dw.com.

По результатам подсчета 86 процентов голосов избирателей он набрал 62,1 процента, что обеспечивает ему отрыв почти в 50 процентов от ближайшего соперника. "Я очень удивлен такой поддержкой и должен поразмыслить, как оказаться ее достойной", - заявил действующий президент.

Саули Ниинистё - первый более чем за 50 лет президент, представляющий Национальную коалиционную партию. Ранее много десятилетий эту должность занимали члены Социал-демократической партии Финляндии.

Финляндия является парламентской республикой. Президент страны избирается прямым голосованием раз в 6 лет. Он не может занимать эту должность более двух сроков. Исполнительная власть осуществляется совместно президентом и правительством.