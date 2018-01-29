Минский контролер: Устаешь на работе от того, что слышишь в свой адрес 16 29.01.2018, 8:13

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Фото с сайта 7dney.by

Что изменилось в работе столичных контролеров с отменой униформы.

С марта 2017 года без форменных жилетов контролеры общественного транспорта столицы стали ездить в трамваях, с июля 2017-го — в троллейбусах, а с 23 января 2018-го — в автобусах.

А как минчане реагируют на отсутствие фирменных жилетов у контролеров? Стали ли безбилетники попадаться чаще на глаза проверяющим? Ответы на эти вопросы корреспондент агентства «Минск-Новости» отправилась искать с контролерами ГП «Минсктранс» Надеждой Буторевой и Олегом Толстиком.

— Что изменилось в нашей работе с этим нововведением? Да ничего: как работали, так и работаем. Правда, теперь пассажиры выскакивают из транспорта меньше, — рассказывают сотрудники Минсктранса. — Штрафов особо не прибавилось. Те, кто ездил без билета, до сих пор это делают. Просто стали оплачивать за проезд.

Вместе со столичными ревизорами на смене сегодня работают добровольные дружинники Сергей Блинов и Федор Баслык. Они помогают проводить полный контроль оплаты проезда и избегать неприятных эксцессов. Их внешние знаки отличия —красные нарукавные повязки и удостоверение.

— С ними намного легче работается, — говорит Олег Толстик. — Чувствуете разницу: когда заходят два контролера, а когда четыре? Пассажир уже сразу готов к тому, что не уйдет не оплатив.

То, что контролеры стали менее заметны для пассажиров, даже в сопровождение дружинников, поняла при проверке первого автобуса. Из транспорта неспешно вышли те, кому было нужно, только потом зашли проверяющие. Тут же встречаем безбилетника.

— Ваша оплата? — интересуется у молодого человека контролер.

— Нет, — глаза нарушителя забегали в разные стороны.

— Тогда придется заплатить штраф: 12 рублей 25 копеек, — спокойным голосом объясняет Олег Владимирович.

— Все понимаю, но у меня нет с собой столько денег, — начинает оправдываться парень.

Когда контролеры сказали, что вынуждены составить протокол, у юноши сразу же нашлись деньги на карточке. Подъехав к ближайшему банкомату, он снял нужную сумму и оплатил штраф.

— Надо сказать, что молодой человек вел себя очень достойно. В основном безбилетные пассажиры — это нормальные люди, которые ведут себя адекватно, — отмечает Олег Толстик. — Попадаются и агрессивные граждане: могут кинуться на тебя, полезть в драку. Доходит и до судебных разбирательств. За год работы контролером у меня уже был один суд с пассажиром, который я выиграл. А ему назначили штраф в размере 100 базовых величин, и выплатить моральную компенсацию.

Еще одного достойного нарушителя обнаружили в следующем автобусе. Молодой человек по имени Александр спокойно вышел из транспорта и улыбался во все 32 зуба.

— Чуйка моя не сработала, — с усмешкой говорит он. — Пользуюсь общественным транспортом часто. Вот ехал до Ванеева — и на тебе.

— Так почему не оплатил? — спрашивает Надежда Боторева.

— Думал, что вы выйдете из автобуса и не поедете еще одну остановку, — смеется молодой человек. — Не предусмотрел. Последнее время стал замечать, что контролеры ездят без жилетов. От этого они стали менее заметными. Стыдно, конечно. Года два назад был в такой же ситуации.

Александр признался честно, что у него с собой нет ни копейки, поэтому пришлось составлять протокол.

— Когда штраф оплачивают на месте, то постановление о наложении административного взыскания считается исполненным, — объясняет О. Толстик. — А если человек отказывается платить, то приходится составлять протокол. Оплатить его лучше как можно скорее. Потому как у человека могут возникнуть проблемы: например, не сможет выехать заграницу или не получит кредит. Так пассажиры говорят, которые уже с этим сталкивались.

Составить портрет потенциального безбилетника невозможно. Контролеры уверяют, что попадаются им люди разного возраста:

— Буквально пару часов назад оштрафовали человека, которому 65 лет.

Очередные зайцы — молодая пара. Мужчина готов расплатиться сразу, но просил контролеров не выписывать никаких квитанций об оплате. Ссылаясь на то, что они из Тюмени и хотят получить в Беларуси вид на жительство. Как выяснилось чуть позже, парень к тому же совсем недавно прибыл из мест не столь отдаленных, поэтому «светиться» где-либо ему не хотелось. Пока молодой человек объяснялся с контролерами, его дама и вовсе решила убежать.

— Вам лучше вернуть свою спутницу, — говорит О. Толстик. — Все фиксируется на видеорегистратор, поэтому убегать бесполезно.

Все-таки квитанцию об оплате пришлось выписать: такие правила!

В это время на остановке нежданно-негаданно начался настоящий цирк. Женщина во весь голос стала высказываться, что очень много сейчас появилось контролеров, которые получают зарплату за счет простых жителей и им же хамят:

— Бывает, культурно себя ведут, а иногда как послушаешь, так как те овчарки гавкают. Сегодня те, кто ездит ежедневно на работу, покупают проездной, а вы ловите тех, кто проехал несчастные две-три остановки…

В это время появляется мужчина лет 50 с явными признаками алкогольного опьянения. Обсмотрев нас с ног до головы, начинает выражаться нецензурной лексикой в адрес никого не трогающих контролеров.

— Морально очень сильно устаешь на работе. От того, что ты слышишь по отношению к себе, — отмечает О. Толстик. — Ты еще не успел зайти в транспорт, а уже плохой.

— Тут железные нервы нужны, — добавляет С. Блинов. — Я работаю водителем электробуса. Мне нравится больше сидеть в кабине: продал талончик, дал сдачу и едешь себе спокойно.

Следующего нарушителя тоже высадили. Девушка заметила, как контролеры заходят в троллейбус и быстро пробила талончик.

— Вы когда сели в транспорт? Точно не на этой остановке,— говорит ей Н. Буторева. — Проезд нужно оплачивать не на второй и последующих остановочных пунктах, а как только вошли.

Пассажирка не сопротивлялась: приготовила деньги и оплатила штраф.

За полтора часа контролерам попалось пять безбилетников. И это в пяти автобусах и трамваях. В среднем получается, что в каждом транспорте было по одному зайцу. И это не в час пик, и в достаточно пустом транспорте.