Немецкая газета Berliner Tageszeitung написала о блокировке Charter97.org 29.01.2018, 8:30

Жители Берлина читают новости о «Хартии-97».

Жители Берлина смогли прочитать о блокировке «Хартии-97» благодаря солидарности одного из крупнейших изданий немецкой столицы – газеты Berliner Tageszeitung.

«Власти Беларуси заблокировали доступ к веб-сайту Charter97.org, поскольку опубликованная Хартия 97 информация, распространение которой является «незаконной», сообщило в четверг белорусское министерство информации», - пишет издание.

«Министерство информации Беларуси сослалось на закон, согласно которому средства массовой информации не должны распространять информацию от незарегистрированных организаций.

Главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина назвала блокировку «ударом по свободе слова в Беларуси».

Гражданская инициатива «Хартия-97» была основана оппозиционным политиком Андреем Санниковым, который в 2010 году пошел на президентские выборы против Александра Лукашенко.

После выборов белорусские власти обыскали офис «Хартии-97», редакция была вынуждена уехать из Беларуси и открыть новый офис в Варшаве», - напоминает немецкое издание.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.