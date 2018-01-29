«Нет денег на бизнес? Не обманывайте себя» 4 29.01.2018, 8:45

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Как белорус уволился из Следственного комитета и стал предпринимателем.

Александру 25 лет. Учась на юрфаке БГУ, он несколько лет подрабатывал крупье в дорогом казино. Получал под $1000 и беды не знал. А потом вместе с дипломом пришло «счастливое будущее», гарантирующее рабочее место, и нервная работа в Следственном комитете за $250. Семья в Столине была довольна: их Саша выбился наконец в уважаемые люди, пишет onliner.by.

В десятке километров от Минска стоит деревня. В деревне — ворота и забор. Это местный «парк невысоких технологий», каких в Беларуси тысячи. В ангарах с электричеством и буржуйками рукастые люди делают всякие крутые штуки, которые потом продают в красивых салонах: мебель, ковку, кухни… Александр здесь тоже пристроился — делает стеклянную плитку.

Внутри холодно, вокруг темно. Зато низкая аренда не тушит горящий внутри бизнес-азарт.

— На машину пока не накопил, езжу из Каменной Горки. 15 минут на маршрутке — и ты дома.

Около полутора лет назад у парня закончилось распределение. С казино все понятно, было и было. Саша говорит, что работал честно, был на хорошем счету и вообще — в дорогих местах клиентам можно спокойно играть, а персоналу нормально платят.

Когда учеба закончилась, встал вопрос распределения. Так наш герой попал в Следственный комитет.

— Забавно было, когда представители СК приехали в казино. Конечно, местные все переполошились, но приезжали всего лишь по мою душу и биографию.

А я и не прочь был работать следователем. Интересовался криминологией. В принципе, и сейчас могу сказать, что интересно. Но только для тех, кто одинок. Такая работа разрывает человека, не отпуская домой. Сначала тебя в любой момент вырывают из семьи, потом ты сидишь до позднего вечера и в итоге думаешь: а чего домой ехать, вот же тахта в кабинете стоит, все равно завтра на работу.

Я расстался с девушкой, с которой встречался полтора года. Потерял контроль над своей жизнью, голову и нервы. Хочешь уйти? Попробуй! Приходишь к ним, а тебе говорят: дружище, да мы тебе скоро капитана дадим, потерпи месяц, а там на пенсии скажется… Через месяц капитана, конечно, не дают. Дают через три. Сразу не уйдешь: нужно проставиться, поработать. Вот уже полгода и прошло. И времени думать об этом нет: дел куча.

С увольнением (точнее, переводом: распределение же!) получилось только после подачи заявления, по которому нельзя отказать. Саша говорит, что долго готовил его.

Второй год распределения отработал юрисконсультом в частной компании. Тогда же и решил, что ошибся и с БГУ, и с юрфаком, и вообще с высшим образованием.

— Я из маленького Столина. Мама — учитель, папа на автобазе работает. У них на двоих 1000 рублей не выходит. Поэтому и мечтали о том, чтобы у детей все получилось. Думали: надо в вуз! Сейчас понимаю, что если бы не давление, то лучше окончил бы какие курсы по маркетингу — и довольно.

Но как с таким давлением справиться? В казино работал за тысячу — «злачное место». Ухожу на $250 в СК — все довольны. Бабушки и дедушки в деревнях обсуждают, что внук наконец стал человеком. Первое дело раскрыл — молодец! Они вот так видят.

И тут я им всем говорю, что хочу уходить…

Мистер хот-дог

Александр говорит, что всегда тянулся к предпринимательству. В общежитии рисовал краской на фотобумаге. Позже продавал хот-доги.

— Я же «мистер хот-дог». Думаю: ну, открою хоть ларек свой. Может, не суперпризвание, зато свое. И инвестиции не очень большие.

А потом случился знакомый. Саша рассказывает, что заговорили о бизнесе, и друг рассказал о продаже технологии: мол, видел в интернете. Технология заключается в том, что можно из стекла делать плитку и фризы для интерьеров, красить их в любые цвета и продавать. Саше понравилось, как это выглядит. Он выслушал, посмотрел и загорелся, как горят новогодние елки 29 января.

Что за технология, парень рассказывает очень аккуратно. Потому что права на интеллектуальную собственность он честно купил у ее авторов — «какой-то заграничной компании».

— Мы общались онлайн. Они показывали, что можно делать, как это работает. Я, будучи юристом, проверял все бумаги и документы. Учитывая, что рисковал не своими деньгами, проверял тщательно.

Через месяц-два сделка состоялась. Александр поменял знания на несколько тысяч долларов (точная сумма — это тоже секрет, но примерно так).

— Откуда деньги? Молодым сотрудникам СК после универа дают кредит 25 млн рублей (то есть 2,5 тыс. — Прим. Onliner.by) «на мебель». Я тогда снимал квартиру за $200, в которую купил диван, стиралку, холодильник, плиту. Как только понадобились инвестиции, предупредил хозяйку о том, что съезжаю, и предложил выкупить все свое барахло. Она согласилась. Учитывая, что оно было почти новое, я получил сумму, примерно равную кредиту.

Еще по чуть-чуть взял в долг у отца, брата и друга. Все волновались, потому что я был реально возбужден, находясь в предвкушении. Наверное, со стороны это могло показаться подозрительным: не влез ли я в какие дела?

В общем, я что хочу сказать: все, готов заниматься бизнесом — буду заниматься. Оправдания вроде того, что нет денег, — самообман.

— А если бы прогорело дело на стекле? Как долги возвращать?

— Ну вернулся бы в казино, собрал бы.

«Есть заказ — ух! Нет заказа — грусть»

Интеллектуальную собственность Александр купил, а опыт и шишечки — нет. Поэтому его бизнес сейчас и полтора года назад — это две разные темы. Хотя и сегодня тут пахнет одной лишь перспективной.

— Кому нужно крашенное стекло? В шкафах-купе! Я купил стекла на $500, нарезал его на плиточки, нанес разные цвета и текстуры (по своей технологии) и пошел знакомиться с мебельщиками.

Первый заказ состоялся через несколько дней. Заказали какую-то блестяшку в шкаф для спальни. Чистыми заработал $40.

Что делает Александр? Покупает стекло, режет его на куски нужных размеров. После этого «заплавляет» и наносит цветное покрытие с одной стороны стекла. Получается красивая заготовка, альтернатива привычной плитке. Это не новый товар на рынке: цветные стеклянные плитки, фризы и бордюры уже продаются. Александр говорит о собственном высоком качестве — мы не проверяли.

Весь проект стоил около $10 тыс., включая сырье и оборудование. Многое сделано на коленках.

— Печь нужна — обычная, как домашняя духовка, только большая. Нашли человека, которые сделал ее. Со столами помогли соседи по территории: сварили из металла, который я привез. Рохлю тоже изготовили на заказ, но она оказалась неудобной. Потом мы с отцом сделали вот этот стол — он устойчивее и удобнее.

Саша вспоминает Генри Форда.

— Его автобиография — одна из книг, повлиявших на меня больше всего. Постоянно придумываю новые штуки для оптимальной и быстрой работы. Раньше все занимало в четыре раза больше времени, чем сейчас.

Со шкафами не получилось. То ли они красивы и без крашенного стекла, то ли клиенты не оценили задумки. Александр переживал взлеты и падения настроения.

— В одиночку сложно было. Заказ есть — ух, взбодрился. Несколько дней тишины — грусть приходит. Родители подбадривают, но это такое… Они всегда за тебя. Жил летом в контейнере здесь, на территории, экономил на аренде квартиры. Потом увидел стеклянные бордюры — произвел. Еще сделал много маленьких, подготовил презентацию — и пошел по салонам плитки. Уже в прошлом январе заработал долларов 80. В свободное время делал сайт и ходил, ходил, ходил. Как по ступенькам с каждым заказом карабкался к своей цели.

«Он же идеален!»

С точки зрения ведения бизнеса у Александра вопросов к правилам нет. Но он юрист.

— Если не очень понимаете, как и что работает, проконсультируйтесь по поводу формы у юристов. Я зарегистрировал ООО, потому что предполагал необходимость напарника, соинвестора.

Полгода назад Саша разместил объявление о продаже половины бизнеса. Точнее, о передаче в обмен на обязательства и участие в деле. Откликнулся Роман. Он намного старше и опытнее Александра. Раньше занимался строительным бизнесом, но по мере его «остывания» находился в поисках.

— Мне понравился Сашин задор. Видно, что он ответственен не по годам. А еще я взял в руки фриз — он же идеален!

— У вас теперь все пополам?

— Да.

— А как будете делиться или конфликты решать? Александр, не проще ли было нанять человека?

— Нет. Партнер окупит эти 50% в разы большей отдачей. Я искал человека с внутренней мотивацией. У него взгляд другой: шире, системнее. Конфликты? Я же юрист. Мы все прописали на бумаге. Если кто-то хочет отойти от дел, тогда вторая сторона получает зарплату. Все решается.

На столе партнеров — красные фризы. Относительно большой заказ для крупного оптовика. Денег в нем почти нет, но на этом этапе важнее перспектива.

— Мы сейчас ведем переговоры с гипермаркетами, сетями. Нужно время.

— Александр, какие у вас планы через год?

— Дизайнерская мастерская. Надо утроить оборот. Купить еще одну печку, нарезные столы.

— А машину?

— Не нужно пока. Сначала здесь деньги нужны. Если в конце года смогу купить средство передвижения за $2—3 тыс. — окей. А в будущем — BMW X5 M.