Ольга Романова: Мы знаем, как похожи наши занимательные режимчики 29.01.2018, 8:55

Руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» выразила солидарность с сайтом Charter97.org.

«У меня есть друг, её зовут Наталья Радина. Она молода и прекрасна, но уже много лет она живёт в изгнании - чудом смогла покинуть Беларусь, посидев в тамошней тюрьме КГБ. Все эти годы она редактирует «Хартию» - самое популярное независимое интернет-издание Белоруси.

А теперь его там заблокировали.

Мы ведь знаем, как похожи наши занимательные режимчики. Блокируют и у нас, и будут дальше блокировать. Поэтому мне кажется важным рассказывать, как обходить блокировки. Где можно читать «Хартию»:

Вот здесь инструкция, как обойти блокировку сайта Charter97.org.

А здесь Charter97.org в социальных сетях:

https://www.facebook.com/charter97.org

https://twitter.com/charter_97

https://ok.ru/charter97

https://www.youtube.com/user/Charter97video

https://vk.com/charter_97

https://plus.google.com/+charter97org_news», - написала Ольга Романова в «Фейсбуке».