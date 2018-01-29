Белорусское Поречье — земля праведников 29.01.2018, 8:59

История о том, как белорусы спасли 40 еврейских детей.

— Я очень хочу, чтобы это место официально стало называться «Деревня Праведников — Поречье», — постоянно повторяла Майя Крапина во время мероприятия, посвященного памяти узников Минского гетто и Праведников мира, пишет planetabelarus.by.

Мероприятие прошло в Пуховичском районе в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Деревня Поречье – уникальна для Беларуси. В ней нашли приют сорок еврейских детей, которые бежали из Минского гетто. В благодарность за этот подвиг в 2000 году бывшие узники гетто установили в деревне памятник Праведникам мира. В то время он был единственным в Европе.

В Поречье местные жители бывших малолетних узников Минского гетто Майю Крапину и Фриду Рейзман встречали как родных. Они часто бывают в этих местах и искренне считают всех, кто там живет, своими родственниками, ведь спасали их не в одиночку, а всей деревней. И это был настоящий подвиг. Если бы оккупанты у кого-нибудь обнаружили еврейских детей, исход для всех, и старых и малых, был бы один — смерть. Люди знали об этом, потому что в каждом населенном пункте висели немецкие листовки: за связь с партизанами — смерть, за укрывательство евреев — смерть, за укрывательство еврейского имущества — смерть.

Из Минского гетто Майя и другие дети бежали в октябре 1943 года, пробыв в нем два года и четыре месяца. Ее брат знал дорогу к партизанам и выводил из Минска людей. Он привел группу детей в Поречье, рядом с которым базировался отряд имени Кутузова 2-й Минской партизанской бригады. До деревни они добирались три дня. Обессилевшую Майю по очереди несли на руках. А до этого она пережила шок на площади, в центре которой висела мама с табличкой на груди «за помощь подпольщикам». Майя запомнила, как развевались на ветру ее длинные черные волосы.

В Поречье девочку приютила молодая женщина Настя Хурс, у которой она и жила до конца войны. Сегодня Майя Исааковна — единственная оставшаяся в Беларуси из тех сорока детей. Еще трое живут за границей.

У памятника Праведникам мира состоялся небольшой митинг. Говорили о том, что человек, спасший во время войны одного ребенка, спас целый род, ведь потом на свет появились дети, внуки, правнуки.