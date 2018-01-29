Шанс для Меркель: главное о коалиционных переговорах в Германии 29.01.2018, 9:09

Ангела Меркель

Фото: grushevskogo5.com

Можно ли говорить об эндшпиле канцлера Германии?

Ангела Меркель предпринимает еще одну попытку сформировать новое правительство.

В случае повторной неудачи ей будет трудно удержаться на своем посту. "Немецкая волна" написала статью об эндшпиле канцлера Германии.

В пятницу, 25 января, через четыре месяца после парламентских выборов, в Берлине начались, наконец, официальные переговоры о формировании будущего правительства Германии. Их ведут делегации Христианско-демократического Союза (ХДС) и Христианско-социального Союза (ХСС), выступающих единым блоком, и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Возобновление такого формата, который в Германии называют "большой коалицией", осталось для Ангелы Меркель (Angela Merkel) единственной политически реальной возможностью сформировать правительство, обладающее в бундестаге устойчивым большинством. А для нее самой - фактически последним шансом сохранить пост канцлера.

Итоги предварительных консультаций

Первая попытка Меркель сформировать правительство с либералами из Свободной демократической партии и представителями "Союза-90"/"зелеными" (так называемая "Ямайка") окончилась неудачей уже на этапе предварительных межпартийных консультаций, которые длились целый месяц.

На такие консультации с социал-демократами у Меркель ушло меньше недели. Их итогом в середине января стал обширный, 28-страничный документ, весьма детально излагающий достигнутые договоренности. От будущего подхода ХДС/ХСС и СДПГ к вопросам европейской интеграции и проблемы протекционизма на мировой арене до снижения на 0,3 процентных пункта отчислений в фонд страхования на случай безработицы и фиксации до 2025 года пенсий на уровне 48 процентов от прежней зарплаты...

По сути дела, это была уже не декларация о намерениях, которую обычно подписывают в Германии по итогам предварительных "зондирующих" консультаций между партиями, а уже почти что готовый коалиционный договор.

Компромиссы, на которые пошли лидеры СДПГ, не понравились многим рядовым социал-демократам, так что на внеочередном съезде 21 января они лишь со скрипом и оговорками разрешили правлению партии начать коалиционные переговоры с консерваторами Ангелы Меркель.

Социал-демократы требуют новых уступок

Съезд поручил делегации социал-демократов добиться на переговорах дополнительных уступок от Ангелы Меркель в трех сферах: трудовое законодательство, здравоохранение и проблема беженцев.

Съезд СДПГ лишь незначительным большинством голосов в 56 процентов проголосовал за начало коалиционных переговоров с консерваторами

В первой из перечисленных сфер социал-демократам не нравится практика заключения временных, а не постоянных трудовых соглашений. В России - это само собой разумеющаяся форма взаимоотношений менеджмента с сотрудниками, в Германии она считается дискриминирующей, лишающей человека, что называется, уверенности в завтрашнем дне. Ограничение трудового договора по срокам, с точки зрения социал-демократов, затрудняет жителям Германии планировать свою жизнь, создавать семью и заводить детей.

В сфере здравоохранения СДПГ требует ликвидировать разницу в качестве медицинского обслуживания для застрахованных частным образом и членов обычных больничных касс. Соотношение первых ко вторым в Германии - примерно 1 к 10. Главное же отличие заключается в том, что за лечение частных пациентов врачи могут выставлять их страховкам повышенные счета, а потому и ждать приема у врача-специалиста им приходится не так долго, как "кассовым" застрахованным.

Что же касается беженцев, то социал-демократы недовольны зафиксированными в коммюнике по итогам зондирующих переговоров правилами воссоединения семей беженцев, получивших в Германии только субсидиарную, то есть ограниченную степень защиты. Договоренность продлить действующий в настоящее время мораторий на воссоединение семей, а затем пускать в страну только по тысяче жен, мужей или детей в месяц СДПГ считает чрезмерно жесткой нормой, настаивает на ее смягчении.

Канцлер в трудном положении

Дополнительные требования социал-демократов ставят Ангелу Меркель в трудную ситуацию. С одной стороны, она не может не пойти на уступки. Тот коалиционный договор, который ей предстоит выработать на переговорах с СДПГ, будет вынесен еще и на всеобщее письменное голосование рядовых членов этой партии. Если большинство напишет "нет", то нового правительства "большой коалиции" не будет, а будут, скорее всего, перевыборы с трудно предсказуемыми последствиями.

Рейтинг консерваторов по-прежнему выше, чем у всех прочих партий. Сейчас он на уровне 33 процентов. У СДПГ опустился до 19. Но популярность самой Меркель уже не та.

Многие считают ее своего рода "устаревшей моделью" государственного лидера. Особенно на фоне председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner) - 39 лет, президента Франции Эмманюэля Макрона - 40 лет или австрийского канцлера Себастьяна Курца, родившегося в 1987 году, когда Ангела Меркель писала свою докторскую диссертацию по физике. Да и в самом ХДС набирает вес молодой и энергичный член партийного президиума Йенс Шпан (Jens Spahn) - 37 лет.

Но и чрезмерные уступки социал-демократам опасны для Ангелы Меркель. Те, на которые она пошла в ходе предварительных консультаций, ее консерваторы еще стерпели. Но, например, лишение работодателей возможности заключать с работниками ограниченные по времени трудовые соглашения вызвало бы резкий протест влиятельного в ХДС крыла, отстаивающего интересы предпринимателей.

То же самое касается покушения на привилегии частных пациентов, а значит, и на интересы фирм, продающих им медицинские страховки. На уступки же в вопросе воссоединения семей беженцев ни за что не пойдет ХСС, которому осенью этого года предстоят земельные выборы в Баварии.

Закат политической карьеры Меркель

По оптимистичным прогнозам коалиционные переговоры продлятся до 8 февраля, когда в Германии начинается карнавальный сезон. Многие партийные функционеры сменят строгие костюмы на шутовские. Им будет уже не до политики.

Пессимисты считают, что Германии сейчас не до смеха, что переговоры затянутся до начала марта. А потом еще примерно три недели уйдут на подготовку и проведение письменного (по почте) голосования рядовых членов СДПГ. Так что новое правительство будет сформировано только к Пасхе, выпадающей в этом году в Германии на 1 апреля.

Успешное завершение коалиционных переговоров и формирование нового правительства "большой коалиции" снова укрепит позиции Меркель, но не факт, что на весь предстоящий четырехлетний срок. По договоренности, достигнутой еще на зондирующих консультациях, в середине легислатурного периода консерваторы и социал-демократы возьмут тайм-аут, чтобы обсудить достигнутое и решить, стоит ли продолжать совместное правление.

И именно через два года 63-летняя Ангела Меркель достигнет пенсионного возраста. Некоторые наблюдатели в Германии считают, что это стало бы для нее подходящим моментом достойно, не проиграв на выборах или в результате вотума недоверия, а по собственной воле (что редко бывало в истории Германии) завершить свою карьеру на посту главы правительства Германии.