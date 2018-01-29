Желиба: Наша экономика значительно отстает от 2014 года 29.01.2018, 9:31

Для роста ВВП необходимо менять политическую систему в государстве.

Четыре вопроса экономисту о том, стоит ли радоваться растущему ВВП.

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-».

Почему Fitch Ratings повысило рейтинг Беларуси и что это означает для белорусов? На вопрос «Завтра твоей страны обратилось» отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

— Ничего особенного. Основанием для повышения рейтинга стало то, что за прошлый год белорусский ВВП вырос на 2,4%, тогда как все мировые финансовые институты типа Всемирного банка и МВФ прогнозировали темпы в пределах 2% и ниже, — поясняет экономист Борис Желиба.

- На подобные рейтинги ориентируются зарубежные инвесторы. А Беларусь ощущает дефицит иностранных инвестиций.

— Мы по иностранным инвестициям на душу населения до последнего времени занимали последнее место в СНГ, нас опережали даже среднеазиаты, — подчеркивает экономист. — Определенный сигнал для зарубежных инвесторов подан, и будем надеяться, что результат мы увидим уже в текущем году.

— За счет чего повысили рейтинг?

— Существенных структурных изменений в нашей экономике не произошло. Она всегда зависела и зависит от внешних факторов.

— Внешняя конъюнктура несколько улучшилась, поэтому мы вышли на плюсы в ВВП, — констатирует Борис Желиба. — Выросли цены на нефть, а нефтепродукты дают до трети валютных поступлений. К тому же, возросшие цены на нефть улучшили состояние экономики России, российский рынок оживился, и белорусский экспорт в эту страну подскочил почти на 20%.

Но все это, по словам экономиста, очень неустойчиво. Нужны структурные реформы в экономике, в том числе и те, которые предлагал МВФ.

— При каком росте экономики Беларусь будет чувствовать себя комфортно хотя бы по сравнению с соседями – Литвой, Польшей, Латвией?

— Этот рост должен быть значительно больше по сравнению с нынешним, — убежден Борис Желиба. — Максимум нашего ВВП был в 2014 году — это около 76 миллиардов долларов. В прошлом году предварительно было 53 миллиарда долларов. Провал за 2015-2016 годы был очень глубокий, до 40%, и чтобы выйти на те рубежи, которые мы покинули, нам нужен рост не 2% и не 3%, как растет мировая экономика, а 6-7% ежегодно. Пока мы лишь пытаемся достичь наших рубежей 2014 года.

— Что сегодня мешает развитию экономики Беларуси?

— Нужно проводить структурные реформы, что-то делать с госпредприятиями и приватизацией, со структурой бюджета, искать драйверы именно в тех сферах, которые рекомендуют международные кредиторы. Но белорусскому высшему руководству претит все то, что, как оно считает, затронет политические устои государства. На самом деле эти предложения не поменяют в одночасье политическое устройство нашего государства.