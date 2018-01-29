Уникальное лидское ткачество вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО 29.01.2018, 9:34

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На сегодняшний день этой техникой владеют немногие.

Статус историко-культурной ценности Беларуси получил элемент нематериального культурного наследия «Традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья», возрожденный коллективом отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества. Кроме того, он вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Лидское телевидение.

Уникальной, свойственной лишь для Принеманского региона техникой «белоузорное ткачество» сегодня владеют немногие. Один из таких мастеров — 26-летний врач из Лиды Евгений Маркевич. В 12 лет он попробовал поработать на бабушкином ткацком станке и с тех пор серьезно увлекся этим видом декоративно-прикладного искусства.

В Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси в Лидском районе включены 37 памятников материальной культуры. Сейчас список пополнил элемент нематериального культурного наследия «Традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья».