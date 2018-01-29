Побег из семьи Путина 29.01.2018, 9:41

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За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейших людей РФ.

По словам четырех источников, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, союз Шамалова с младшей дочерью Путина Катериной Тихоновой уже распался.

Сын давнего приятеля Путина вернулся на одну из высоких должностей в то самое ПАО "Сибур Холдинг", где он владел долей на несколько миллиардов долларов, что по срокам совпало с пребыванием в статусе члена семьи Путина, пишет Тelegra.ph.

Изменение в положении Шамалова дает представление о сложных сплетениях семейных, дружеских и финансовых связей в ближнем круге президента. Как и на каком основании распределяются блага при Путине - предмет пристального изучения со стороны США, которые ищут новых кандидатов на включение в санкционные списки за предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года.

Путь Шамалова к владению крупной долей в нефтехимической компании начался в 2012 году, примерно в то время, когда он готовился к женитьбе. Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, основные владельцы Сибура, повысили вице-президента по административной поддержке бизнеса до заместителя председателя правления, а впоследствии выдали ему в качестве вознаграждения 4,3 процента акций компании. В 2014 году с помощью кредита АО "Газпромбанк" Шамалов, которому тогда было 32 года, выкупил у Тимченко еще 17 процентов акций примерно за $2,2 миллиарда.

В апреле прошлого года Сибур сообщил о продаже Шамаловым акций, приобретенных у Тимченко, Михельсону. Детали и мотивы сделки не разглашались, но знакомый с ее условиями источник сообщил, что Шамалов ничего не выручил от продажи, поскольку держал бумаги в своего рода доверительном управлении будучи членом семьи Путина. Действие этой привилегии закончилось вместе с распадом отношений, сказали трое из источников.

Именно такого рода связи все тщательнее изучаются Министерством финансов и другими ведомствами США, где до 29 января должен быть представлен список "олигархов", в отношении которых в будущем могут быть введены санкционные меры. Представителей российской элиты все больше беспокоит перспектива распространения "черного списка" США также на их детей, что осложнит им жизнь на многие годы.

Источник, близкий к Шамалову, опроверг связь между транзакциями Сибура и его семейным жением. Первоначальная 4,3-процентная доля была получена Шамаловым в рамках программы поощрения акциями топ-менеджеров компании, а покупка пакета у Тимченко являлась совместной инвестицией сына и отца Шамаловых, сказал источник на условиях анонимности. Шамаловы едва вернули вложенные средства, поскольку сделка не оправдала их ожиданий, сказал источник.

Шамалов отказался от комментариев через своего представителя. Офис Тихоновой не дал оперативного ответа на запрос о комментарии, равно как и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Газпромбанк и Михельсон. Пресс-служба Сибура сообщила, что Шамалов поэтапно продвигался по карьерной лестнице в компании и получил акции в рамках опционной программы, решение по которой принимали акционеры с учетом зоны ответственности менеджеров. Представитель Тимченко сказал, что пакет был продан Шамалову по рыночной цене. Связаться с отцом Шамалова не удалось.

Расставание с семьей Путиных не стало потерей всего для Шамалова, чье состояние оценивается примерно в $800 миллионов, по данным индекса Bloomberg Billionaires, а основным активом является остающаяся у него доля в Сибуре в 3,9 процента, стоимость которой оценивается приблизительно в $504 миллиона.

Оценка не учитывает проценты, которые Шамалов мог уплатить по кредиту Газпромбанка, или изменения в семейном положении. По российским законам бывшим супругам полагается половина всего имущества, нажитого за период брака, если не подписывался брачный контракт.

В Кремле так старательно охраняют право семьи Путиных на частную жизнь, что никто из чиновников, с которыми контактировали авторы статьи, даже неформально не согласился сообщить, состоялся ли развод Тихоновой официально, или дату ее свадьбы.

Средства массовой информации в РФ практически не пишут о его дочерях, 31-летней Катерине и 32-летней Марии, поэтому их жизнь по большей части окутана тайной. Даже их девичьи фамилии были разными.

Оливер Стоун

Путин, который правит Россией 18 лет и в марте снова готовится принять участие в выборах, редко публично говорит о семье, объясняя это соображениями безопасности. О собственном разводе он сообщил тележурналисту в 2013 году после балета в Кремлевском дворце, на котором был вместе с бывшей женой Людмилой.

В 2015 году Путин рассказал о своих дочерях больше, чем когда-либо, хотя и в общих чертах. Обе они учились в российских вузах и говорят на нескольких языках, сказал президент. Он также отметил, что они добиваются хороших успехов на работе, не занимаются бизнесом и политикой и "никуда не лезут". В том же году Тихонова и Шамалов были на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщала газета "РБК".

На YouTube есть просмотренное более 1,3 миллиона раз видео 2013 года, в котором Тихонова исполняет танец. Также известно, что она помогает управлять организацией, работающей на базе МГУ, попечителями которой выступают в том числе представители Газпромбанка, Сибура и нескольких компаний, напрямую контролируемых государством.

Меньше известно о Марии, которая, согласно сообщениям в СМИ, занимается исследованиями в области эндокринологии в Москве и замужем за голландцем. Например, российской общественности не было известно о рождении у пары ребенка до тех пор, пока Путин не сказал голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну в серии интервью в прошлом году, что стал дедом.

Президентский счет

Что до Шамалова, то даже не связанный с Кремлем напрямую он все еще может находиться под риском санкций со стороны США.

Его отец, Николай Шамалов, попал под связанные с конфликтом на Украине санкции Европейского союза, который причислил его к членам "влиятельной группы" в окружении Путина. Шамалов-старший является акционером АО "АБ Россия", которое первым из российских компаний попало под ограничения США. Совладельцем петербургского банка является и Тимченко, находившийся под санкциями, когда продавал пакет в Сибуре Кириллу Шамалову.

Однако любые санкции со стороны США, которые могут грозить Шамалову-младшему, выпускнику того же юридического факультета Санкт-Петербургского университета, что и Путин, скорее всего, лишь упрочат его положение в России. После того как банк Россия попал под санкции Минфина США как "личный банк" высокопоставленных правительственных чиновников, Путин приказал открыть на его имя счет и перечислять на него президентскую зарплату.