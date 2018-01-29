Warrior: Пентагон разработал сверхточную противоракету для защиты Европы от РФ 4 29.01.2018, 9:59

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Снаряд сможет перехватывать также и межконтинентальные баллистические ракеты.

Пентагон завершает работу над новейшей версией ракеты-перехватчика морского базирования Standart Missle. Речь идет о SM-3 Block IIA системы "Иджис" (Aegis Ashore), предназначенной для защиты европейских союзников от ракет ближнего и среднего радиуса действия, которые могут применить Россия, Иран и другие потенциальные противники. Предполагается, что данный снаряд сможет перехватывать также и межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе стоящие на вооружении Москвы.

Об этом рассказывается в материале издания Warrior Maven, перевод которого представляет Newsader с дополнениями из других источников, в том числе ранее опубликованных нашим изданием материалов.

Главное отличие SM-3 IIA от предыдущих версий заключается в том, что эта новинка обладает новым укрупненным кинетическим перехватчиком, новой сенсорной аппаратурой и высокими возможностями по дискриминации ложных целей, а также увеличенной дальностью поражения. Оружие разработано в рамках соглашения между Агентством США по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) и Японией.

"Это конечная фаза разработки. Мы переходим к производству. Предстоит провести заключительный летный тест, после чего приступим к эксплуатационным испытаниям", — заявила во вторник в интервью изданию Warrior Maven директор программы SM-3 Эми Коэн.

Линейка ракет типа RIM-161 Standard Missile 3 ведется с начала прошлого десятилетия. Они предназначены для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах. Противоракеты запускаются как с военных кораблей, так и с наземных комплексов. В настоящее время существует 5 версий данной противоракеты — Block I, Block IA, Block IB, Block II и Block IIA.

Предстоящий испытательный запуск SM-3 Block IIA , который будет осуществлен наземной системой "Иджис" на Гавайях, является частью программы Пентагона под названием "Европейский поэтапный адаптивный подход" (European Phased Adaptive Approach) — инициативы, предполагающей развитие наземного варианта "Иджис" в Польше и Румынии. Данная система ПРО предназначена специально для защиты европейского континента от возможных будущих баллистических угроз, исходящих в том числе от Москвы и Тегерана.

Элемент наземного комплекса системы "Иджис"

Зафиксированный американскими военными факт нарушения Россией Договора о ракетах средней и малой дальности расценивается как угроза для стран НАТО в Европе. Соответственно, не стоит удивляться тому, что Пентагон энергично работает над укреплением противоракетной обороны в этом регионе, ведь в зоне поражения российских ракет — множество баз, военных подразделений и других объектов НАТО, подчеркивает Warrior.

В Румынии комплекс "Иджис" был достроен и начал функционировать в 2015 году, тогда как другой — в Польше — будет введен в эксплуатацию в конце этого года.

Как рассказал представитель Агентства по противоракетной обороне изданию Warrior, "ракета SM-3 Block IIA является более крупной версией SM-3 IB с точки зрения ускорителей и кинетической боеголовки, что увеличивает продолжительность работы снаряда после его запуска. Ускорители второго и третьего этапов на SM-IIA имеют диаметр 21 дюйм (53,3 сантиметра), что позволяет увеличить время полета и поражать цели еще выше в заатмосферной зоне".

Еще одним улучшением является повышенная "чувствительность" противоракеты, достигнутая благодаря улучшенным сенсорам и программному обеспечению.

"Мы также внесли ряд усовершенствований в нашу кинетическую боеголовку, поэтому теперь у нее более высокая чувствительность", — объяснила Коэн.

По его словам, новая программная прошивка позволила американским производителям создать такую техническую структуру, которая позволяет постоянно обновлять в SM-3 IIA информационную базу угроз и перепрограммировать противоракету по мере возникновения все более сложных вражеских разработок.

"Мы сможем улучшать производительность с помощью программных алгоритмов. Благодаря этому мы получим возможность не только расширять потенциальную сферу применения противоракеты, но и включать в ее программу новые угрозы посредством обновления ПО, — добавила Коэн. — Вместе с MDA мы работаем над дальнейшими путями модернизации и расширением списка угроз".

Помимо прочего, SM-3 IIA также включает в себя более совершенные сенсорные технологии, позволяющие ракете видеть и обнаруживать летящие в космосе цели на еще более удаленных расстояниях, объяснили разработчики.

Как и прежние версии, кинетическая боеголовка SM-3 IIA противоракеты не содержит взрывчатых веществ. На скорости свыше 1 тыс. км в час она уничтожает цель в результате простого физического столкновения, то есть через применение кинетической энергии. Хотя многие технические новшества этой версии не подлежат разглашению, Коэн упомянула, что в их число входит инфракрасная технология, которая позволяет идентифицировать и отлеживать угрозу гораздо раньше. Это позволяет противоракете выиграть время для маневрирования и нацеливания.

"Это поможет противоракете маневрировать с тем, чтобы гарантировать поражение объекта, к которому она двигается", — пояснила собеседница издания.

SM-3 IIA значительно превосходит предыдущие версии по ряду ключевых показателей: ее максимальная дальность поражения составляет 2700 км (против 700 км у Block IA/B), скорость полета 4,5 км в секунду (против 3 км в секунду у Block IA/B), диаметр — 53,3 см (против 34.3 см у версии Block I).

По словам чиновников Lockheed, в наземном комплексе "Иджис" на румынском побережье используется специальная технология Aegis BMD Weapons System 5.0, позволяющая отслеживать одновременно широкий спектр целей: инструмент, известный как многорежимный обработчик сигналов, фиксирует угрозу со стороны авиации, крылатых и баллистических ракет.

Предстоящий тест — не первый для SM-3 IIA. Он станет следующим шагом в успешно реализуемой программе испытаний.

Как рассказывал Newsader, в феврале прошлого года SM-3 Block IIA впервые успешно поразила межконтинентальную цель в космосе. Тогда эсминец "Джон Пол Джонс", оборудованный системой "Иджис", отследил баллистическую ракету с помощью радара AN/SPY-1D(V) и запустил по ней противоракету. Та успешно перехватила в космическом пространстве цель, которая фактически имитировала МБР, стоящую на вооружении РФ.

"Теперь у нас есть возможность уничтожения МБР", — говорил по итогам теста Ронделл Уилсон, ведущий инженер Raytheon в секторе авиационной и противоракетной обороны.

Запуск SM-3 с американского эсминца

Впрочем, в тот раз речь шла все-таки об испытаниях системы морского базирования. Теперь же SM-3 IIA будет запущена именно с наземного комплекса "Иджис", размещенного на Гавайях, ведь конечная цель программы — размещение этой противоракеты на двух европейских наземных системах.

Ранее с этого же гавайского комплекса в тестовом режиме успешно запускалась другая версия противоракеты — SM-3 Block IB. Она отработала задачу в тандеме с высокотехнологичным радаром AN / TPY-2: он настолько точен, что может отследить полет бейсбольного мяча на стадионе, находящемся в сотнях миль, говорили инженеры Raytheon.

"Такая ястребиная точность позволит SM-3 ликвидировать угрозу в космосе ближе к врагу, а не к союзнику, — говорится в заявлении Raytheon. — SM-3 Block IB уничтожил межконтинентальную баллистическую цель, используя данные от радара противоракетной обороны AN / TPY-2".

Радиолокатор "Иджис" отправляет электромагнитные "пинги" в космос для определения местоположения и траектории приближающейся ракетной угрозы, после чего передает информацию системе управления огнем, которая нацеливает перехватчик SM-3 на уничтожение вражеского снаряда.

На море исход боя решит судно, которое получает информацию с радиолокационной станции "Иджис" и запускает перехватчики SM-3. Система "Иджис" морского базирования функционирует с 2004 года на основе сети, куда входят 28 кораблей ВМС США и флот союзных стран, в том числе Японии, Испании, Южной Кореи, Австралии, Италии, Дании и других государств, заявили представители MDA.

Схема работы SM-3

Обнаружив цель, радар AN/SPY-1 непрерывно отслеживает её, передавая данные боевой информационной системе AEGIS, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск ракеты.

Противоракета запускается из ячейки с помощью твердотопливного стартового ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу же после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблём-носителем и непрерывно получает от него поправки по курсу. Текущее положение противоракеты устанавливается с высокой точностью при помощи системы GPS.

После завершения работы ускорителя он сбрасывается, и в действие приводится двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Двигатель обеспечивает подъём ракеты через плотные слои атмосферы и вывод её на границу экзосферы. Во время подъёма ракета непрерывно поддерживает связь с кораблем-носителем, который отслеживает перемещение цели и передает поправки к траектории полёта на ракету.

Противоракета для континентальной защиты SM-3 Block IIA

После сброса второй ступени запускается двигатель третьей ступени. Твердотопливный ATK Mk.136 работает короткими импульсами, позволяя точно рассчитать и регулировать придаваемую противоракете скорость. Двигатель выводит ракету на встречную траекторию и обеспечивает набор достаточной скорости для поражения цели.

На конечной фазе полёта третья ступень отделяется и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик начинает самостоятельный поиск цели с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения.

Система космического маневрирования, разработанная "Aerojet", осуществляет точное выведение перехватчика на встречный курс. При столкновении энергия удара перехватчика составляет 130 мегаджоулей, что эквивалентно детонации 31 килограмма тротила, и более чем достаточно для уничтожения любой баллистической цели.

Сейчас Пентагон рассчитывает увеличить объемы производства SM-3 IIA, надеясь, что Конгрессу удастся выделить на ракетную программу дополнительное финансирование. Стоимость ракеты колеблется в диапазоне $12-24 млн.

Реакция России

Размещение ракет SM-3 морского и наземного базирования в северной и южной Европе планируется завершить к 2020 году, что, по мнению многих российских специалистов-ракетчиков, может поставить под вопрос устойчивость стратегических ядерных сил на европейской территории России.

В октябре прошлого года представитель Минобороны РФ Александр Емельянов заявил, что современная система противоракетной обороны США действительно способна перехватывать российские баллистические ракеты.

Рассказывая о подготовке Америкой системы глобального разоружающего удара в отношении РФ, он заявил, что к 2022 году США будут иметь более 1000 противоракет, а в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России. Таким образом, речь идет о том, что США создадут купол, который в перспективе сможет полностью нейтрализовать угрозу со стороны Москвы, становящейся все более агрессивной на фоне ее войн против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году.

"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", — сказал Емельянов.

По его словам, в скором будущем ПРО США выйдет "на качественно новый уровень": наращивание низкоорбитальной спутниковой группировки для обнаружения баллистических ракет приведет к росту информационных возможностей ПРО.

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — предсказал военный чиновник.