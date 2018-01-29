Белорусские предприятия брошены на произвол судьбы 10 29.01.2018, 10:09

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Промышленность все больше скатывается в долговую яму.

Белорусские предприятия скатываются в долговую яму. Тому пример: объем валовой добавленной стоимости промышленных предприятий страны за 9 месяцев 2017 года составил 20 млрд. рублей, а платежи по кредитам и займам — 22 млрд. рублей. То есть, в прошлом году но не только не сумели покрыть свои старые долги, но «закопались» в долгах еще глубже.

Есть ли выход из этого кредитного тупика? Дискуссия на эту тему развернулась на заседании Республиканского клуба директоров (РКД) 24 января, пишет «Белрынок».

Поводов для оптимизма нет

Комментируя итоги минувшего года, почетный председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского (БСПН) Георгий Бадей отметил, что улучшений в экономике не произошло. «Новых драйверов роста я не вижу. Существенных изменений в экономической политике в прошлом году не произошло», — подчеркнул Г. Бадей.

По его словам, проводимая правительствам жесткая кредитно-денежная политика дала результаты с точки зрения замораживания цен, при этом в России начался экономический подъем, вследствие чего и возрос спрос на белорусскую продукцию.

«Но у меня нет большого оптимизма насчет будущего белорусской экономики. У нас в качестве достижения называют низкий уровень инфляции. Но ведь инфляция упала не благодаря тому, что снизились издержки производства, а за счет снижения совокупного платежеспособного спроса. Реальные доходы населения в течение трех лет снижались (и, соответственно, они не могли показать роста), в этом году они вроде бы показали рост – и то лишь в ноябре, а до этого было падение реальных доходов», — подчеркнул Г. Бадей.

«Это – весьма шаткое положение. Какой ценой достигнута «стабилизация»? У предприятий нет оборотных средств, зарплату они выплачивают за счет кредитов. В таком положении ни о каком развитии не может быть речи», — подчеркнул Бадей.

По его словам, самая большая проблема для промышленных предприятий в 2018 году: как выжить финансово – купить сырье, выплатить зарплату и оплатить налоги. «Но несмотря на кризисную финансовую ситуацию на большинстве отечественных предприятиях, в 2018 году во взаимоотношениях предприятий с бюджетом ничего не меняется», — констатировал эксперт.

Он отвечает, что относительно низкая ставка рефинансирования сегодня не добавляет оптимизма промышленникам: «если предприятия не могут рассчитаться по старым долгам, зачем брать новые кредиты зачем – они лишь усугубляют их ситуацию?».

«Более того, в последнее время раздаются голоса, что снизилась доступность кредитов – наши банки не имеют белорусских рублей для кредитования. В Нацбанке отвечают: если банк захочет прокредитовать предприятие, то найдет возможность. Но у банков высокие требования по привлеченным ресурсам – особенно в валюте – 17%, а их надо отрабатывать», — отметил эксперт.

Он считает, что в последнее время чувствуются перегибы в монетарном регулировании кредитно-денежной политики. «Думаю, что это в целом будет отрицательно сказываться на экономике. Лучше, если бы мы добивались стабилизации за счет сокращения бюджетных расходов: чтобы они не разбазаривались, как это сегодня иногда происходит. А у предприятий нужно меньше забирать, чтобы у них был смысл работать и развиваться», — подчеркнул эксперт.

Предприятия с «черной меткой» брошены на произвол судьбы

На заседании РКД обсуждение проблемы долговой задолженности белорусских предприятий вылилось в долгую дискуссию. Одним из основных ее «застрельщиков» стал генеральный директор ООО «Центр Бизнес Развития» Наум Кац.

«Вы зажали инфляцию, зажали финансы – идет ужесточение монетарной политики, — обратился выступающий к чиновникам. — Но сейчас кривая дошла до нижней точки, когда банки на местах зажаты инструкциями Нацбанка: 8 лет назад банкир мог прокредитовать предприятие, а сейчас филиальные банки лишены этого права. Речь идет не о смягчении денежно-кредитной политики, — нужно дать возможность на местах в рамках компетенции региональных банкиров принимать решение по кредитованию. В 2018 году надо дать немножко слабину, хотя это не значит давать кредиты кому попало».

Выступающий обратил внимание, что сегодня у крупных предприятий есть возможность пойти на прием к президенту или к премьеру и попросить о помощи, а у малых предприятий такой возможности нет, хотя «все брали кредиты в 2010-2012 годах по одной ставке, а отдавать надо сегодня, когда экономика прогнулась».

Да, продолжил он, поддерживать монетарную политику надо. Но в Беларуси сегодня практически нет предприятий, не имеющих «черной метки» (просроченного кредита). «Поэтому нужно давать «слабину», дать право банкирам на ошибку, – слишком перепуганы на местах банкиры. Это мое субъективное мнение, которое слышу на местах, пообщавшись более чем со 100 предприятиями», — отметил Н. Кац.

Пытаясь убедить чиновников, он обратил внимание, что сейчас в стране поддержка валютных резервов идет за счет физлиц, «а если экономику не подпитывают юрлица, то не будет серьезного роста, если мы говорим о будущем».