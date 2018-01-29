Первый белорусский памятник Тадеушу Костюшко привезут из Украины 3 29.01.2018, 10:12

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Ввоз памятника согласовали с Минкультом.

Памятник Тадеушу Костюшко будет установлен на территории мемориального музея-усадьбы в деревне Меречевщина Ивацевичского района Брестской области. Как сообщили БелТА в Министерстве культуры, выдано разрешение на ввоз памятника из Украины, где он был изготовлен.

«Министерство культуры Республики Беларусь поддержало предложение на ввоз памятника Тадеушу Костюшко из бронзы высотой 2,2 м. Это произведение монументального искусства войдет в состав фонда музея и станет достойным приобретением для постоянной коллекции музея-усадьбы», — отметили в ведомстве.

Это первый памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси.

Усадьба Тадеуша Костюшко была уничтожена в годы Второй мировой войны. Брестский облисполком принял решение о восстановлении усадебного дома и создании мемориального музея. Здание было построено на фундаменте XVIII века по рисункам XIX века, торжественное открытие государственного музея состоялось в сентябре 2004 года.