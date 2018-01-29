Борис Гребенщиков: Такой глупости не было даже при СССР 2 29.01.2018, 10:24

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Россия уже «пробила дно» и движется дальше.

Об этом 25 января заявил музыкант Борис Гребенщиков, на выставке «Азбука лунного света», передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

«Мы не возвращаемся. Мы уже вернулись значительно глубже и хуже. Такой глупости, как сейчас, не было тогда при самых идиотов советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», - подчеркнул музыкант.

Гребенщиков также рассказал, что в советское время поступил на учебу, чтобы не попасть в армию.

«В то время, когда я учился, всем было известно, что люди получают профессию, чтобы не ходить в армию. Чтобы не ходить в армию, все средства хороши. Так считалось тогда. Поэтому какая разница, какую профессию я получаю? Если бы меня учили музыке, то музыкантом я бы точно не стал», - отметил он.

Музыкант добавил, что не в курсе, пытаются молодые люди подобным образом избежать армии в современной России.

«Я не в курсе современных законов, совсем. Я могу позволить себе ... вряд ли меня кто-нибудь в армию захочет взять. Я бы им не рекомендовал», - подытожил он.

Лидер российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков посетил украинский город Харьков. Там он выступил с коллегами в одном из городских парков.