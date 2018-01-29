Минчанка одолжила $25 тысяч и осталась без квартиры 40 29.01.2018, 11:04

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Странная история, в которой явно кто-то не прав.

Все началось несколько лет назад. Минчанка Таня (пускай ее зовут так) ушла от мужа к молодому и перспективному парню. Так иногда бывает. Они сняли квартиру и съехались. Строили планы на жизнь, любили и не понимали друг друга, выручали и ссорились, пишет onliner.by.

Все было нормально, а через год лопнуло. Бахнуло громко, со скандалом и множественными попытками завести уголовное дело. Таня говорит, что в этот момент она окончательно убедилась, что Миша (выберем ему такое имя) — просто альфонс, а она — очередная жертва. Миша же уверен, что у девушки просто разбито сердце (а это страшно). Журналисты решили разобраться в запутанной любовной истории, которая закончилась потерей $25 тыс.

У всех есть скелеты в шкафу. Разные по росту и весу, оттенку и фактуре, но есть. Пока они оттуда не выползают, всем хорошо. По крайней мере так кажется. В этой истории скелет сбежал из шкафа Миши. Мужчина уверен, что он совершенно безобидный, Таня же убеждена, что он искалечил не одну судьбу. В общем, кто-то здесь явно не прав.

Вот уже год Татьяна пытается вернуть свои деньги. Она утверждает, что Миша украл или выманил у нее крупную сумму, которую она вот-вот должна была потратить на новую квартиру в Минске. Теперь она сидит за столом и лихорадочно перебирает документы. Ей явно неловко. Девушка краснеет, просит воды, скачет от темы к теме. Она то и дело называет себя доверчивой дурой, говорит, что сама виновата. Но рассказать надо, ведь иначе скелет окрепнет и навредит кому-то еще.

Планы на долгую счастливую жизнь

Несколько лет назад ее отношения с мужем сошли на нет. Были скандалы и недопонимание, доверие кончилось, любовь тоже. Женщина долго не решалась уйти, втайне копила деньги на собственную квартиру, ждала подходящего момента. То есть боялась. Тут подвернулся Михаил. Не сам собой — нашелся на сайте знакомств, где проводила время еще замужняя Татьяна.

Он мелкий предприниматель, бывший десантник, ищущий вторую половину — она руководитель среднего звена в логистической компании, почти разведена. Ему пора бы жениться — ей страшно. В общем, все складывалось удачно.

— У нас с мужем был разлад. Мы взяли кредит на квартиру, и после этого все пошло наперекосяк. На этом фоне мы много ругались, устали друг от друга. Жилье было оформлено на него, и в случае развода я бы осталась ни с чем. Поскольку к этому все и шло, я решила втайне откладывать деньги. Зарабатывала я около €1 тыс. в месяц, денег хватало, я не торопясь накопила $28 тыс. На собственную квартиру не хватало совсем чуть-чуть. И тут возник он.

Он написал мне на сайте знакомств. Слово за слово — я обмолвилась, что хочу продать машину. Он вызвался помочь: подлатать ее и найти покупателя. Сказал, что работает ИП по покраске автомобилей и что у него, возможно, есть человек, который купит мой автомобиль по хорошей цене. Так мы и познакомились.

Буквально через несколько дней едва знакомые люди съехались. Татьяна убеждает, что это была инициативна Михаила. Мол, тогда ему негде было жить: квартира еще не была достроена, а родители уже выгоняли из дома. Михаил же утверждает, что съехаться так быстро хотела она, а он пожалел потерянную женщину, у которой жизнь менялась слишком быстро, чтобы это могло не пугать. Но все это не так важно: их истории во многом отличаются и вряд ли хоть чья-то честна на 100%.

— Мы заселились. Я оплатила квартиру и перевезла вещи от мужа. У него из имущества были только мотошлем, бильярдный кий, крутая байкерская куртка и пара носков. Тогда меня все это насторожило, но он наплел что-то очень складное и переубедил меня. Я уже не помню, что именно. Вообще, он не производил впечатление бедного человека: у него были дорогие золотые часы, он хорошо одевался, показывал фотографии из поездок за границу.

Мне он говорил, что занимается строительством, показывал фотографии строящихся объектов, хвастался, что совсем скоро получит $15 тыс. за очередной коттедж. А, еще он свою квартиру строил! Пятикомнатную, двухуровневую! Даже проект показывал… Это сейчас я понимаю, что все картинки он из интернета качал.

Первые трещины

Все накопленные деньги Татьяна держала дома. Она говорит, что сняла их незадолго до ухода от мужа, поскольку уже присмотрела конкретную квартиру. Скопить оставалось совсем немного. Ее история набирает неожиданные и необъяснимые повороты.

— Я как-то поехала на выходные к родителям, а Миша оставался дома. Когда я вернулась, в конверте не хватало $10 тыс. Пропажу я заметила не сразу, только через несколько дней, когда зачем-то залезла в шкаф. Был шок. Я потребовала от него объяснений и уже хотела звонить в милицию, но он со слезами на глазах начал божиться, что он вляпался в неприятности и сильно задолжал партнерам из Питера. Говорил, что погряз в долгах по одному объекту, его поставили на счетчик и обещали вывезти в лес, если деньги не появятся в положенный срок. Я поверила. Дура.

Почему Татьяна не выгнала мужчину и не позвонила в милицию, она не объясняет, как могла оставить деньги в квартире с едва знакомым человеком — тоже (да и не совсем ясно, зачем хранить такую сумму в наличных). Тем не менее женщина утверждает, что все было именно так.

С ее слов, после пропажи $10 тыс. мужчина стал вести себя по-другому. Он все время врал, не появлялся дома, постоянно просил одолжить ему деньги под разными предлогами: то маме на операцию, то себе на лечение, то на ремонт автомобиля.

— С первых дней знакомства он пытался продать мою машину. У меня был Hyundai Terracan, относительно новый. Как-то он взял ключи и повез ее к какому-то другу, с которым служил в ВДВ. Говорил, что ее точно купят, но прежде нам надо поменять колодки, масло, что-то там сделать с мотором. И стоить это будет недорого — всего $1100. Я не хотела ничего тратить, но он уболтал. Конечно, в итоге денег я не увидела, машину он тоже не продал. Потом был еще один ремонт, которого, вероятно, тоже не было. Схема простая, а я велась…

Так пролетел год, конверт опустел, отношения тоже.

Выход из тени

Женщина перелистывает талмуды документов, переписок, фотографий. После расставания она попыталась навести справки о Мише и выяснила много интересного. Как она утверждает, впоследствии нашлось еще много женщин, которых Миша обманул и попытался развести на деньги. Кому-то он представлялся ветераном войны в Чечне, кому-то — десантником, российским бизнесменом, спасателем… Женщина утверждает, что он профессиональный мошенник с тремя судимостями. Она убеждена, что схема всегда одна: он находит разведенных женщин с собственной жилплощадью, живет у них в квартирах и потихоньку высасывает средства. Своих денег она боится уже никогда не увидеть, несмотря на данную мужчиной расписку.

После расставания женщина обратилась в органы с заявлением, но возбуждать уголовное дело следователь отказался: с учетом имеющейся расписки такими вопросами должен заниматься суд. Татьяна перекладывает двенадцать отказов из милиции, говорит о несправедливости, едва сдерживает слезы. Она утверждает, что сейчас решает вопрос с судом, но мечтает наказать обидчика по закону.

«Все врут, не вижу в этом ничего такого»

Прийти на интервью Михаил соглашается практически без раздумий. На встрече появляется обычный мужчина крепкого телосложения с татуировкой «За ВДВ!» на правой руке. Он ничем не выделяется, выглядит опрятно, говорит взвешенно. Михаил убежден, что женщина просто обижена и хочет отомстить за разбитое сердце. Он сам начинает довольно показательный разговор.

— Она хочет опозорить меня на всю страну. Слишком сильно любила меня, поэтому теперь ей больно. Я не спорю, она тоже мне нравилась, у нас была взаимная симпатия, но теперь все кончено.

Чтобы вы понимали, насколько далеко все зашло, я покажу пару переписок. Она повесила мои фотографии в социальных сетях и на сайтах знакомств с подписью «Осторожно! Альфонс!». Она звонит моим родителям и рассказывает небылицы, даже деду моему позвонила — у того чуть сердечный приступ не случился!

— Чем вы так ее обидели?

— Мы с ней просто расстались, ей пришлось вернуться к мужу. Вот и все.

— То есть никакие деньги вы не крали?

— Все это клевета. Сам я никогда чужого не возьму, мне это не надо. Спросите у любого, все скажут, что я не вор.

— Зачем вы тогда написали расписку, в которой сказано, что вы одолжили $25 тыс.?

— Она меня вынудила. В то время у меня не было постоянной работы, я перебивался временными заработками. По большей части мы жили на ее деньги, она снимала шикарную «двушку» за $450, мы ездили на отдых, купили ей машину (я часто ездил на ее авто, поэтому пришлось купить второе). Так и разлетелись ее деньги. Хотя я уверен, что не все: не могли мы столько потратить. Короче, все эти траты — это чисто ее инициатива.

— И все же расписка пишется в том случае, если деньги берутся в долг. Вы же утверждаете, что никакого долга не было, а деньги вы потратили вместе, то есть суммы в $25 тыс. быть не может.

— Мне просто все это надоело. Меня тягают в милицию, она названивает моим родным и друзьям, пишет всякие гадости. Я работаю в такси, то есть зарабатываю лицом.

Недавно ко мне в машину садится женщина, которую надо было везти в Брест, смотрит на меня и выскакивает с криками «Ты альфонс и мошенник, я с тобой никуда не поеду». Как мне, по-вашему, после этого жить, зарабатывать и устраивать отношения?

Короче, я решил разобраться с этим раз и навсегда. Сейчас мы выставили на продажу мамину трехкомнатную квартиру. Как только продадим, я ей все верну. Изначально она говорила о $10 тыс., а уже в момент составления расписки сказала, что я должен $25 тыс.

— Татьяна показывала ваши переписки, где вы говорите, что неизлечимо больны и просите денег. С вами все хорошо?

— Все это фейки. Берете один телефон, второй телефон — и переписываетесь, а потом с одного из них сообщения удаляете. Ничем я не болею, все у меня в порядке. Я просто говорил ей, что у меня часто болит голова — вот она и придумала эту историю.

— А как же переписки с вашими бывшими девушками?

— Это реальные переписки с моими бывшими. Что тут такого? Просто нашла обиженных девочек.

— Так кто вы на самом деле? Что из этого правда?

— Я просто парень, живу в Минске.

— В ВДВ служили?

— Нет.

— Про Чечню можно не спрашивать?

— Какая Чечня? Мне 31 год.

— Бизнес, российская компания, работа в органах?

— Слушайте, все врут. Есть, например, девушка, которая тебе нравится, а ты ей — нет. Тебе хочется произвести впечатление, показать себя лучше, чем ты есть. Ну ты и говоришь, что ты в ВДВ служил или еще что… Не вижу в этом ничего такого.

— Вам не было стыдно жить за счет дамы и тратить ее деньги?

— Поначалу — нет, а потом стало стремно. Мы на Майорку летали уже после того, как я расписку написал. Представляете, мы помирились. Но там я начал с девушками знакомиться, общаться — и она взбесилась. Напилась и устроила мне скандал, сказала, что заставит меня вернуть все деньги и все такое. После этого все и закончилось.

Понимаете, это не из-за меня она без квартиры осталась, она сама так решила. Я не альфонс и не мошенник, я обычный парень. Я честно написал расписку и пообещал ей все отдать. Если бы я был аферистом, разве милиция отказывала бы ей столько раз? Я уже выплачиваю ей деньги — понемногу, но выплачиваю. Каждый месяц ей передаются деньги на оплату квартиры — чеки у меня есть, — Михаил показывает несколько чеков на разные суммы: 300, 500, 600 рублей; сколько всего денег переведено, мужчина ответить не может. — Часть перевел, остальное — после продажи квартиры. Не все сразу.

Чей скелет?

Татьяна в чистоту намерений Михаила не верит. Она убеждена, что квартиру он не продаст как минимум потому, что просит за нее абсолютно нереальную сумму.

— У них старая квартира в хрущевке, которую он оценил в семьдесят с чем-то тысяч. Я понимаю, как работает эта схема: он просто будет приносить договор и доказывать, что пытается продать жилье, но пока никто его не покупает. Так же и с распиской: он ее написал только для того, чтобы не попасть под статью «Мошенничество» — мол, он же не отказывается возвращать долги, просто пока не может.

Мой адвокат говорит, что вернуть деньги мы все же сможем и что это не будет большой проблемой. Но мне бы хотелось, чтобы от действий этого человека больше никто не пострадал. Таким людям веришь, они профессионалы, умеют дурить голову, поэтому хочется просто предупредить людей, чтобы они были более осторожны, чем я.

Михаил уверяет, что сейчас с ним работают юристы, периодически его вызывают следователи. Он не отрицает, что должен вернуть деньги. По его словам, долг в полном объеме он должен отдать уже в феврале этого года. Тогда все и решится — гулять скелету осталось совсем недолго.